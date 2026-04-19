美國與伊朗的停火協議將在22日到期，但第二輪談判的時間仍未確定。美媒披露，美軍計劃在未來幾天內，在全球範圍的水域登船搜捕與伊朗有關的「影子艦隊」油輪，稱這是美國總統川普領導的「經濟狂怒」擴大對伊朗行動的一部分。
據華爾街日報報導，美國正計畫在未來幾天內，登船扣押與伊朗有關的油輪及商船。這些行動將在國際水域進行，地點可能位於中東地區以外。
美國參謀長聯席會議主席丹．凱恩（Dan Caine）上將表示「美國將積極追捕任何懸掛伊朗國旗的船隻，或任何企圖向伊朗提供物質支持的船隻。包括運送伊朗石油的『影子艦隊』（Dark Fleet）船隻。」
「影子艦隊」又被稱為幽靈油輪，是指逃避國際法規、制裁或保險要求而進行非法或違規作業的船隻。
丹．凱恩表示，這項新行動將由美國印太司令部參與執行，這是川普領導的「經濟憤怒」（Economic Fury）擴大對伊行動計畫的一部分。白宮發言人稱，川普對於這項新行動能促成和平協議感到樂觀。
美國之所以可能採取這項軍事行動，是因為伊朗正加強對荷姆茲海峽的控制，包括在週六稍早攻擊了數艘船隻。美國中央司令部（CENTCOM）稱，自對該海峽實施封鎖以來，美方已攔截23艘試圖離開伊朗港口的船隻。
報導分析，美國將海上封鎖擴展至中東以外地區，將賦予美國對抗伊朗的更多籌碼，使其能夠控制更多載有運往伊朗的石油、武器的船隻。
艾莫瑞大學法學院法律副教授內維特（Mark Nevitt）表示：「這是一種極大化策略。如果你想對伊朗施加極限壓力，你就會想動用手中每一項法律授權來達成目標。」
伊朗於18日稱已重新取得對荷姆茲海峽的軍事控制權，並打算維持現狀，直到美國保證進出伊朗的船隻享有完全的航行自由。伊朗軍方聲明指出，「只要美國不確保往返伊朗船隻的完全航行自由，荷姆茲海峽的局勢就將維持嚴密受控。」此外，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）同日宣稱，伊朗海軍已準備好讓敵人嚐到新的苦澀失敗。
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美國參謀長聯席會議主席丹．凱恩（Dan Caine）上將表示「美國將積極追捕任何懸掛伊朗國旗的船隻，或任何企圖向伊朗提供物質支持的船隻。包括運送伊朗石油的『影子艦隊』（Dark Fleet）船隻。」
「影子艦隊」又被稱為幽靈油輪，是指逃避國際法規、制裁或保險要求而進行非法或違規作業的船隻。
丹．凱恩表示，這項新行動將由美國印太司令部參與執行，這是川普領導的「經濟憤怒」（Economic Fury）擴大對伊行動計畫的一部分。白宮發言人稱，川普對於這項新行動能促成和平協議感到樂觀。
美國之所以可能採取這項軍事行動，是因為伊朗正加強對荷姆茲海峽的控制，包括在週六稍早攻擊了數艘船隻。美國中央司令部（CENTCOM）稱，自對該海峽實施封鎖以來，美方已攔截23艘試圖離開伊朗港口的船隻。
報導分析，美國將海上封鎖擴展至中東以外地區，將賦予美國對抗伊朗的更多籌碼，使其能夠控制更多載有運往伊朗的石油、武器的船隻。
艾莫瑞大學法學院法律副教授內維特（Mark Nevitt）表示：「這是一種極大化策略。如果你想對伊朗施加極限壓力，你就會想動用手中每一項法律授權來達成目標。」
伊朗於18日稱已重新取得對荷姆茲海峽的軍事控制權，並打算維持現狀，直到美國保證進出伊朗的船隻享有完全的航行自由。伊朗軍方聲明指出，「只要美國不確保往返伊朗船隻的完全航行自由，荷姆茲海峽的局勢就將維持嚴密受控。」此外，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）同日宣稱，伊朗海軍已準備好讓敵人嚐到新的苦澀失敗。
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