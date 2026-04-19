台灣人瘋日本旅遊，但遊客前往日本觀光旅遊時，也得注意當地習俗與禮儀。近日有民眾搭乘日本地鐵時，發現當地人外出時幾乎不穿拖鞋，瞬間讓台灣特有習慣引發討論，認為是日本人不穿拖鞋是保持禮貌的行為，就連嫁來台灣的日本網紅人妻Mana證實，提到如果是在日本鄉下、沖繩或海灘等場合穿拖鞋沒問題，反而在東京等大都市較不適合。

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台灣人「1習慣」去日本踩雷！被嫌沒禮貌：一堆人做過

有網友近日在Threads貼出一段短片，從畫面中可見，日本地鐵中不少人都穿上球鞋或皮鞋，卻僅有拍攝者一人穿著夾腳拖，讓原PO吃驚表示「日本都沒人穿拖鞋，看了好幾天」。

貼文曝光後，瞬間引來不少台灣人討論，「日本除了去海灘或自己家裡，沒人會在外面穿拖鞋，因為這在日本叫做『沒禮貌』」、「2015第一次去京阪，朋友一直跟我說穿拖鞋沒關係，結果他們沒有人穿，我整趟也沒看到人穿」、「我覺得要看地方，日本人還是有人會穿」。

日本穿拖鞋沒禮貌？在台日人認證：1場合不適合

綜合網友看法，不少人認為日本人普遍不穿拖鞋外出，如逛街、搭地鐵等，其被視為一種不禮貌、太隨便的居家穿著，尤其在市中心更該避免，「要看場合穿！大城市或地方城市都建議不要穿。拖鞋在東京大都市會被認為『不得體邋遢』」。鞋款上則習慣包覆性較高的運動鞋、休閒鞋或正式皮鞋等。

對此，釣出嫁來台灣的日本網紅Mana也證實，若是在比較鄉下的地區，或沖繩、沙灘等玩樂場所才較常見拖鞋穿搭；相反的，如果是在大都市地區如東京等，則比較不適合這類鞋款。

▲日本網紅Mana提到，若是在比較鄉下的地區，或沖繩、沙灘等玩樂場所才較常見拖鞋穿搭；相反的，如果是大都市地區如東京等，則比較不適合這類鞋款。（圖／取自photoAC）
▲日本網紅Mana提到，若是在比較鄉下的地區，或沖繩、沙灘等玩樂場所才較常見拖鞋穿搭；相反的，如果是大都市地區如東京等，則比較不適合這類鞋款。（圖／取自photoAC）
日本人真的不穿拖鞋？真相反轉：根本不在乎

不過也有人持不同看法，強調經常在日本發現當地人穿上拖鞋，「說日本沒在穿拖鞋的，一定沒在七八月去過日本」、「我剛開始住大阪的時候也不敢穿拖鞋，後來看多了就沒事，問當地同學他們說不會覺得沒禮貌，就感覺是遊客而已」。

甚至有日本人跳出來說明「我是日本人，我不在乎別人怎麼穿，只是想說穿這種拖鞋上電車要小心，被別人踩到腳超痛欸」。只能說在日本並沒有明文規定不能穿拖鞋，根據場合不同，仍有在地人會穿上拖鞋行走，只是比例不高。若想入境隨俗，建議可以選擇有包覆性的涼鞋或直接穿運動鞋。


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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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