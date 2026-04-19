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烏龍麵新品牌「食悅」開幕！日本50年名店麵條直送來台

▲位在台北市中山區​​​​​​​的烏龍麵新品牌「食悅」，使用日本香川縣傳奇名店「山田家」製麵。（圖／食悅うどん天ぷら提供）

▲「食悅」烏龍麵店請日本五星飯店大廚來台傳授湯頭技術。（圖／食悅 うどん天ぷら提供）

▲「食悅」開幕期間限定全品項買一送一，每日限量供應波士頓龍蝦烏龍麵。（圖／食悅 うどん天ぷら提供）

烏龍麵愛好者快筆記！日本株式會社 EAST 社長長島秀晃親自引進，主打極致職人工藝的烏龍麵新品牌「食悅 うどん天ぷら」，4月21日將在台北中山區正式開幕，將是全台首間引進山田家製麵的烏龍麵店。4月21日至4月26日限時5天祭出超狂的開幕優惠，店內包括烏龍麵、炸物「全品項」享買一送一。「食悅 うどん天ぷら」核心靈魂源自日本香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」。該店座落於百年歷史建築中，被列為日本「國家登錄有形文化財」，曾創下一天內吸引 4,000 人排隊的驚人紀錄，更連續兩年蟬聯日本官方推薦的「OMOTENASHI Selection」特別賞，是當之無愧的讚岐烏龍麵代表。而「食悅 うどん天ぷら」也是全台首間引進山田家製麵的烏龍麵店。長島秀晃社長表示：「在日本，讚岐烏龍麵是日常，但在台灣卻難以品味到純粹的職人之作，我們決定將山田家的味道原封不動帶來台灣。」山田家的烏龍麵之所以有崇高的地位，來自於以下幾個原因：堅持「踩、揉推麵團」、「手擀」等繁瑣步驟，賦予麵條生命。使用當地生產小麥作的專屬研發的小麥粉，搭配日本四國名山「五劍山」的過濾水源。不使用防腐劑，採用「急速冷凍技術」鎖住小麥香氣與彈性，保證每一口都等同現做。此外，湯頭也是烏龍麵好吃的關鍵之一，「食悅 うどん天ぷら」4款湯頭不馬虎，原物料皆由日本原裝進口，更聘請東京五星級飯店大廚來台技術傳授，經過一個月反覆測試，成功復刻出正宗的日本風味。為慶祝正式開幕，「食悅」於4月21日至4月26日推出超狂限時優惠：店內包括烏龍麵、炸物皆享買一送一。碗中霸氣放入碩大的半隻龍蝦，開幕期間享588元優惠價（原價 799 元，不參與買一送一），每人限購1碗。開幕日期： 2026年4月21日地址： 台北市中山區中山北路一段83巷40號電話： 02-77027656