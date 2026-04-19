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▲「走跑高雄 3.0」結合運動觀光遊程，深化高雄走跑路線，讓市民探索多樣景點風光。（圖／高市府運發局提供）

▲走跑高雄3.0大高雄38區70個運動熱點地圖（圖／高市府運發局提供）

高市府運發局主辦、深受好評的「走跑高雄 2.0」今年升級推出「走跑高雄 3.0」，運動熱點全面覆蓋38 個行政區，方便民眾就近運動，賺健康也賺好康。今（19）日上午於苓雅運動園區舉辦「走跑高雄3.0暨運動觀光遊程啟動記者會」，運發局局長侯尊堯表示，今年走跑高雄活動針對不同族群設計多元任務和獎勵機制，串聯活動賽事與觀光遊程，希望將走跑融入高雄人的日常，養成市民低門檻的運動習慣。侯尊堯表示，根據運動部最新「114年運動現況調查」，高雄人體態BMI超標比例大幅降低，從113年41.3%，翻轉為114年38.1%，體態輕盈躍升全國第四、六都第二。今年「走跑高雄 3.0」全面升級，主打四大特色：「38區區有熱點」、「5K Run跑起來」、「一卡通綠點月月送」及「9條運動觀光遊程」。活動針對不同族群設計多元的任務和獎勵機制，串聯活動賽事與觀光遊程，希望將走跑融入高雄人的日常，養成市民低門檻的運動習慣。侯尊堯指出，「走跑高雄」運動熱點從 原本24 處擴大至全高雄 38 個行政區，精心規劃 70 個運動熱點與8條登山步道，讓市民不論身在高雄何處，都能參與活動。平時利用APP記錄走跑運動軌跡，輕鬆達成「每日8000 步」、「每日3 公里」，或親臨指定景點踩點，即可收集專屬任務勳章並獲得抽獎券。除了擴展熱點增進跑步的方便性與普及度，亦有針對進階跑者的「5K Run」任務。結合多場「測5000 (5K Run)」和路跑賽事活動，讓跑者測試自身跑力。今年活動更首度跨界聯手一卡通公司祭出實質回饋，只要每月累積達 10 萬步或跑滿 20 公里，即可獲得「20 點綠點兌換券」。綠點 1 點等於現金 1 元，可用於搭乘全台大眾運輸、環境部認證的三大超商消費、折抵超過 8,200 項的線上生活繳費。「走跑高雄 3.0」自即日起火熱展開至8月14日止。民眾只需下載「馬拉松世界」APP，進入專區完成個人報名或團體報名，攜帶手機點選開始運動，或使用智慧手錶紀錄運動，數據紀錄匯入APP後，系統主動偵測到民眾於指定場域活動或達成指定任務，即自動給予對應勳章及抽獎券，有機會將運動智慧手機、運動手錶、運動耳機等多項大獎帶回家。本次活動亦串聯高雄在地商家與運動中心推出專屬優惠，合作店家持續募集中，鼓勵市民運動之餘也能探索周邊商圈，共同打造「運動行旅」共榮圈。整合「運動×旅遊」體驗的運動觀光遊程自4月起開跑，串聯山、海、河、港多元場域，結合走跑高雄3.0打造9大主題遊程，從高雄原鄉區玩到近郊、從山林古道玩到溪谷秘境，結合運動體驗、城市探索與在地文化，讓民眾重新認識高雄，每梯次名額有限，欲報從速。更多活動詳情與好康資訊，請至高雄市政府運動發展局「KSD好運發」臉書粉專」或馬拉松世界「走跑高雄3.0」官網查詢。