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國民黨團日前主張支持性侵、詐欺與虐童鞭刑，引發社會熱議，民進黨議員卓冠廷建議叛國、通敵、共諜一起鞭刑。政治評論員李正皓表示，民進黨最糟的戰場就是進入鞭刑不符合人權的論述，講的是人權、兩公約，對方只會說「民進黨輕放性侵犯、詐欺犯、虐童犯」。因此若國民黨反對叛國、通敵、共諜也鞭刑，戰場就會轉移，若國民黨沒有反對，那就併案一起處理，兩黨沒人得分沒人失分，而國民黨精心算計的「大選綁鞭刑」大絕招直接空大。對於國民黨拋出性侵、詐欺與虐童鞭刑引發熱議，卓冠廷也喊出叛國、通敵、共諜一起鞭刑。李正皓表示，民進黨最糟的戰場就是進入鞭刑不符合人權的論述，你講的是人權、兩公約，當好不容易寫完3000字論述時，對方只會說「民進黨輕放性侵犯、詐欺犯、虐童犯」。李正皓分析，卓冠廷的建議最好，要鞭刑可以，叛國、通敵、共諜也一起鞭刑。這種狀況國民黨如果跳起來反對且機會不小，戰場轉移成「國民黨輕放叛國犯、通敵犯、共諜犯」。李正皓說，若國民黨沒有反對，那就併案一起處理，兩黨沒人得分沒人失分，而國民黨精心算計的「大選綁鞭刑」大絕招直接空大。最後李正皓說，自己不會說左膠誤國，每個人的價值都很重要，但建國要靠務實，「什麼是務實，票多的贏，票少的輸」。