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台灣旅美好手莊陳仲敖，今（19）日在運動家2A登板先發，面對敵軍打線主投5.2局送出7次三振力保不失，防禦率持續下修，並憑藉隊友火力支援順利奪下本季第二勝。另外聖路易紅雀2A的林振瑋則陷入控球泥沼，主投3.1局不僅挨轟，更因接連保送與安打失掉5分自責分，最終遺憾承擔本季首場敗投。莊陳仲敖第一局投出一次三振完成三上三下，二局雖然被敲出一支安打，但順利靠著雙殺與三振收下，三四局皆飆出兩次三振，六局上出現危機，莊陳仲敖在被敲出兩支安打後下場休息，不過靠著牛棚順利首下二三壘有人的局面，沒有再失分。今天莊陳仲敖用92球完成5.2局投球，被敲出五支安打，送出七次三振兩次保送，最終球隊以8：2獲勝，順利收下本季第二勝。林振瑋二局下先遭到曼德斯（Hendry Mendez）狙擊，敲出陽春砲，三局再遇到亂流，先是投出一次保送與觸身，後又接連被敲三支安打失掉四分，雖然靠著兩次三振回穩，但四局僅在完成一個出局數後退場。林振瑋用65球完成3.1局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出3次四死球保送，失掉5分責失分，但也有投出6次三振，球隊終場以3比6吞敗，林振瑋吞下個人本季首敗。