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▲Jisoo家中有一位哥哥和一位姊姊，身為老么的她對兄姊直言：「好好過日子，人生要自己看著辦」。（圖／Vlive）

BLACKPINK成員Jisoo近日因為哥哥疑似爆出醜聞，跟著被推上輿論風口浪尖。根據多家韓媒報導，一名疑為Jisoo的親哥哥、現年30多歲的金姓男子，涉嫌強制猥褻女直播主、散布偷拍影片，甚至遭妻子控訴長期家暴與性侵。隨著爭議延燒，有網友心疼Jisoo無端捲入，翻出她2019年時在直播中的發言，當時Jisoo便說過，即便是家人，面對人生也該自己看著辦，把問題解決完再聯絡。Jisoo在2019年的直播中，曾提及和哥哥姊姊的相處模式，她坦言因為從小就離開家當練習生，與家人相處時間較短，彼此鮮少分享心裡話。她表示，偶爾聽哥哥姊姊聊天時，她態度都相當務實，要他們好好過日子、不要讓爸爸媽媽擔心，即便手足發生困難，她也傾向讓對方獨立解決，甚至曾開玩笑對哥哥姊姊說：「那怎麼辦？應該要解決完再來聯絡我啊。」還表示全家人都認同「自己的人生要自己看著辦」。但哥哥的醜聞還是難免波及到妹妹，韓媒在17日率先披露，疑似是Jisoo親哥哥的金姓男子先前斥資300萬韓元購買女直播主的「約會餐敘券」，雙方原先約定絕無肢體接觸，金男卻違背承諾將對方帶回住處強行猥褻，甚至企圖性侵。受害女子當時驚慌躲進廁所，刻意開大水龍頭掩蓋聲音，並偷偷傳訊向友人求救，警方獲報趕抵現場後，將金男當場逮捕。更駭人的是，受害者隨後指控金男與友人企圖利用散布私密影像來威脅她不敢作證，目前警方已針對「影像恐嚇」與「散布偷拍」等犯罪方向擴大調查。昨（18）日又有一名自稱是金男妻子的A女也跳出來爆料，指控結婚不到兩週就慘遭家暴，甚至被逼迫拍攝全裸影音。A女悲憤控訴，金男曾強迫她全裸下跪、自己狂打巴掌並反覆認錯，施暴後還強行發生性關係。每當她提出離婚，金男便會變本加厲毆打她的頭部，甚至威脅要公開她的私密照來毀掉她的人生。面對金男引發的各項指控，粉絲都很擔憂是否會波及Jisoo。對此，疑似金男老婆的A女昨日再度透過IG發聲，以黑底白字強調：「這位妹妹應該是不知情的，我起初也不知道她是誰。」A女表示，她是透過網友留言與搜尋百科全書後，才知道老公的妹妹是人氣偶像Jisoo，特別呼籲眾人：「請不要責難她！」力挺小姑與此案無關，希望大眾能將焦點回歸到金男應負的法律責任上。