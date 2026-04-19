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綠營2026台北市長選戰人選至今仍未出爐，傳出民進黨不分區立委沈伯洋可望參選台北市長一事。傳出沈伯洋已密集召開十餘場籌備會議，向產官學研請益、建立市政治理「資料庫」，試圖與現任市長蔣萬安力拼。對此，蔣萬安今（19）日受訪回應，對於城市願景藍圖規劃，不只是靠數據，長期在這片土地的關懷與實踐。蔣萬安今日出席北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，媒體聯訪時被問到沈伯洋正在建立AI市政資料庫，試圖將蔣萬安困在台北市？蔣萬安回應說，對於未來城市願景藍圖規劃，對他來講，不僅是看數據，而是對長期這片土地的關懷與實踐。蔣萬安說，自己對市民朋友的承諾，包括第一年讓大巨蛋完工啟用，現在也帶來了演唱會經濟；捷運六箭齊發，不只是陸續完成興建通車，還有環狀線也已經全面動工，還有持續招商引資，也很順利地歷經波折之後，輝達第一個海外總部落腳台北，讓台北成為全球AI產業發展最強的一顆心臟。蔣萬安也表示，包括營養午餐免費、生生喝鮮奶，以及減輕育兒家庭爸媽負擔，減工時不減薪等相關政策，就是各項施政一項一項都在實現。