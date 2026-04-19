台灣人最愛去日本旅遊，不過，近日網路上掀起「日本最後悔去景點」討論，不少人點名包括藏王狐狸村、忍野八海、由布院金鱗湖及輕井澤雲場池等地旅遊經驗「踩雷」，引發熱議。對此，旅日達人林氏璧表示，被點名的景點可能與天候不佳、時間不對等因素有關，而非景點本身。
林氏璧在臉書上發文指出，他在社群平台Threads（脆）上有人在討論，「你在日本最後悔去的地方」，知名景點如王狐狸村， 忍野八海， 由布院金鱗湖， 輕井澤雲場池等地都入榜，慘成「後悔去」景點。
林氏璧認為，會覺得這類景點不值得去，應該是去的時間和季節不對，如金鱗湖最有名的是朝霧、夕陽、紅葉時節。「你在一個大陰天去， 可能就會覺得『比澄清湖還慘』、『就是一個池塘』、『去鯉魚潭都比去這裡更值得』（這不是我說的喔）」。
他說，自己也常常遇到天氣不好或時間不對的時候，但很明顯不是景點本身的問題，應該是後悔自己沒有做好功課或是運氣不好，期待下次在最好的時機再訪。
林氏璧還說，如果都大老遠跑到由布院來了，說不上有何避雷問題，「湯之坪街道你一定會去吧，走去金鱗湖只要9分鐘。你會因為這個情報就不想走去湖邊看看嗎？」
他認為，日本每一個地方觀光景點，都能看到他們的用心之處，都能找到他們的優點獲得滿足，並有所收穫。
對此，不少網友也留言表示自己去這幾個景點的看法，網友指出，「第一次拜訪忍野八海就看到富士山，我在池塘清澈透明的中池看魚就可以逗留很久，每個人旅遊目的不同都會有期待落差存在。」也有網友認同，表示「金鱗湖選對時間才有靈氣。」
但仍有網友認為是後悔去的景點，指「今年2月去的忍野八海，跟金鱗湖一樣都太商業人太多了！」
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林氏璧認為，會覺得這類景點不值得去，應該是去的時間和季節不對，如金鱗湖最有名的是朝霧、夕陽、紅葉時節。「你在一個大陰天去， 可能就會覺得『比澄清湖還慘』、『就是一個池塘』、『去鯉魚潭都比去這裡更值得』（這不是我說的喔）」。
他說，自己也常常遇到天氣不好或時間不對的時候，但很明顯不是景點本身的問題，應該是後悔自己沒有做好功課或是運氣不好，期待下次在最好的時機再訪。
林氏璧還說，如果都大老遠跑到由布院來了，說不上有何避雷問題，「湯之坪街道你一定會去吧，走去金鱗湖只要9分鐘。你會因為這個情報就不想走去湖邊看看嗎？」
他認為，日本每一個地方觀光景點，都能看到他們的用心之處，都能找到他們的優點獲得滿足，並有所收穫。
對此，不少網友也留言表示自己去這幾個景點的看法，網友指出，「第一次拜訪忍野八海就看到富士山，我在池塘清澈透明的中池看魚就可以逗留很久，每個人旅遊目的不同都會有期待落差存在。」也有網友認同，表示「金鱗湖選對時間才有靈氣。」
但仍有網友認為是後悔去的景點，指「今年2月去的忍野八海，跟金鱗湖一樣都太商業人太多了！」