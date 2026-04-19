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▲李灝宇經典賽前一刻因「左側腹斜肌拉傷」退出中華隊，由內野手張政禹遞補。（圖／記者葉政勳攝）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊「台灣怪力男」李灝宇昨（18）日完成大聯盟初登場，成為台灣第19位大聯盟選手。李灝宇在季前經典賽因傷意外退賽，遞補入中華隊的張政禹喊話要李灝宇上大聯盟，張政禹今（19）日受訪時說，有關注李灝宇昨日的表現，「我覺得他今年會上大聯盟是一定的，這沒什麼好意外的。我很替他開心，當然希望下一屆經典賽會有他。」23歲的李灝宇昨日升上大聯盟，並且擔任先發三壘手，成為台灣史上第19位大聯盟球員，面對紅襪隊3打數無安打。季前李灝宇入選中華隊，不過在預賽首戰前一刻，因「左側腹斜肌拉傷」，在老虎隊要求下選擇退賽，無法穿上夢寐以求的中華隊戰袍，而遞補李灝宇的人選，正是張政禹。當時張政禹向李灝宇說，「希望能趕快上大聯盟。」張政禹今日賽前受訪時表示，當然有看李灝宇昨日的初登場，「很可惜，他有一顆不是打到警戒區嗎？真的很可惜。」張政禹說，李灝宇今年上大聯盟是意料之內的事情，「看他之前的報導，從2A、3A這樣一路跳，又被放到40人名單裡面，種種跡象代表老虎隊真的很重視他。我很替他開心，當然希望下一屆經典賽會有他。」回想經典賽遞補李灝宇那一刻，張政禹說，李灝宇對於無法參賽感到很失落，「我覺得（失落感）蠻重的，他很在意，渴望這個（經典賽）比賽很久。我覺得每個人都會失望，但往好處想，代表球團重視他，他是老虎很重要的資產。」張政禹認為，如李灝宇因為打經典賽導致傷勢加重，可能也沒辦法上大聯盟。因為老虎隊出現傷兵，李灝宇獲得機會，成為台灣第19位大聯盟球員，張政禹直言，「我覺得他今年會上大聯盟是一定的，這沒什麼好意外的，希望他可以在大聯盟站穩，不要下去（小聯盟），健健康康最重要。」