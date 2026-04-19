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▲蟬聯兩屆冠軍的澳洲好手Phil Gore，今年表現顯得更加從容。他透露成績進步的關鍵在於「經驗」與「愛」。（圖／橘子關懷基金會提供）

▲奪下國內第一的張逢源背景相當普通，平日是一位嚴謹的會計公務員，假日則是征戰義大利「巨人之旅」等國際賽事的超馬悍將。（圖／橘子關懷基金會提供）

全台難度最高、橫跨台江內海至玉山巔峰的「2026橘子岸到頂超級馬拉松」今（19）日正式畫下圓滿句點。在僅有9位菁英選手完賽的極限挑戰中，澳洲跑者Phil Gore以18小時21分26秒成功衛冕；而台灣選手、本職為公務員的張逢源則以21小時02分36秒奪下總排名第二，同時登頂國內冠軍，圓了連續三年參賽的完賽夢。岸到頂超級馬拉松不僅是一場體能競賽，更是一段橫跨台灣自然與歷史的「山海圳」文化之旅。賽道起點位於台南台江內海，一路沿著水圳向上，穿越西拉雅、鄒族與布農族等原鄉部落，最終抵達海拔最高的終點。張逢源感嘆地說：「這是一條非常特別的路線，大多數超馬翻過山嶺後會下坡，但這場比賽是『越跑越難』，最高點就是終點。」在極大的爬升幅度與高海拔低血氧的雙重壓力下，今年菁英組28位起跑選手中，最終僅有9人順利完賽。蟬聯兩屆冠軍的澳洲好手Phil Gore，今年表現顯得更加從容。他透露成績進步的關鍵在於「經驗」與「愛」，「太太隨行確實給了我很大的力量，且有了去年的經驗，我更懂得配速。」Gore指出，最後17公里的高海拔路段最難熬，血氧降低導致呼吸吃力，「你必須付出加倍的努力才能維持相同的配速。」而談到賽道最美之處，他毫不猶豫選擇了「日出時分」，陽光灑在爬升路段的壯麗景色，是他連續兩年參賽最深刻的記憶。奪下國內第一的張逢源背景相當普通，平日是一位嚴謹的會計公務員，假日則是征戰義大利「巨人之旅」等國際賽事的超馬悍將。他在2024年拿過季軍、2025年遺憾未完賽，今年是他第三度站上這條賽道。「我這次不想名次、不管對手，只想照自己的節奏完成它。」張逢源表示，他在120公里處也曾遇到嚴重的腸胃反胃問題，只能靠補水與補鹽支撐。最終衝過終點那一刻，他開心地說：「我終於完成它了！不留遺憾。」他認為超馬的本質就是將「本來做不到的事，透過努力變成做得到」，這就是他熱愛挑戰的原因。賽後隔一天的分享會上，張逢源談起支撐自己的動力，其中之一竟是大會的志工。張逢源分享自己去年在160公里時選擇棄賽，當時他就搭著大會志工Angel的車回到飯店休息，今年兩人又在岸到頂相遇。他說今年Angel看到他時就很怕他會棄賽，「我們就會約定好，再下一站我還要看到你，你不能棄賽喔！」兩人就這樣一站一站約下去，這樣的緣分讓張逢源到賽後都還覺得感動。摘下國內冠軍後，張逢源哽咽表示想跟自己說「我很棒」。他在停頓幾秒後繼續說：「要保持初心，也要感謝所有的工作人員。沒有你們我們就沒辦法完成這個比賽。」