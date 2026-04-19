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加權指數上週五（17日）下跌327點，收在36,804點，成交量為9,855億元。籌碼面方面，三大法人合計賣超140億元，其中外資現貨賣超20.3億元，期貨淨空單增加1,468口至41,151口；投信賣超84億元，自營商賣超35.6億元。不過累計整週來看，台股仍上漲1,386點，漲幅3.9%，週線連續收紅。針對台股現況，永豐期貨指出，台積電本次法說會延續「基本面強勁無虞，但市場預期已提前反映」的高檔股走勢，營收與毛利率展望維持穩健，先進製程需求未見鬆動，尤其AI相關訂單仍為核心動能，整體定位與輝達相當接近。換言之，市場關注的焦點已從「表現是否良好」，轉向「還能有多大成長空間」。在資本支出方面，永豐期貨認為台積電規劃落在市場預期區間，並無實質利空，但由於股價已提前反映高成長預期，在缺乏進一步上修驚喜的情況下，容易引發短線獲利了結賣壓，特別是在乖離偏高時，此類回檔反而屬於健康且必要的整理，而非趨勢反轉。永豐期貨表示，外資全面調升目標價，顯示對長線基本面仍高度認同，但同時也代表評價基準被墊高，未來法說會的檢視標準將更趨嚴格，市場將以「超預期幅度」作為主要定價依據，而非單純是否維持成長。就台股整體結構而言，永豐期貨指出，目前指數強勢仍集中於AI供應鏈與權值股輪動支撐，資金並未明顯撤出，而是在高檔進行結構性調整。台積電進入整理階段，反而有助於資金短線轉向其他AI或半導體族群，帶動良性輪動，而非全面性修正。此外，永豐期貨也提到，外資對台積電的評價，已由過去單純看好成長，轉變為要求持續優於預期，與輝達情況如出一轍，這也意味著未來市場波動可能加劇，任何略低於最樂觀預期的表現，都可能被放大解讀。