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基隆市今（19）日中午驚傳出墜河意外，消防局於12時18分接獲通報，指有一名婦人落入田寮河中。警消人員隨即出動仁愛、信二分隊趕赴現場搶救，抵達後發現婦人面部朝下漂浮在河面，並隨水流向下移動，最終卡在美猴橋附近水域。由於現場地形特殊，消防人員架設梯具並攀爬至河面上的塑膠筏進行救援，穿著防寒衣靠近婦人後將其拉近並固定。救援過程中發現婦人腹部腫脹、口吐白沫，且已無呼吸心跳，隨即以擔架固定後吊掛上岸。救護人員評估後確認婦人已明顯死亡，無需送醫搶救，現場交由警方接手處理。至於婦人身分及墜河原因，仍有待進一步調查釐清。