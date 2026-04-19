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紐約洋基今（19）日在主場面對斯薩那市皇家展現了難得的進攻效率，不僅成功克服賽前對戰左投勝率僅33%的陰影，更寫下多項個人賽季新高。先發右投沃倫（Will Warren）展現極佳的壓制力，前6局讓皇家打者一籌莫展，全場飆出11次三振，完美承接了牛棚近期疲軟的重擔。洋基打線的串連相當驚人，特別是在第 3 局的關鍵攻勢中，面對皇家左投卡麥隆（Noah Cameron）的偏高失投球精準掌握。除了萊斯（Ben Rice）延續火燙手感達成連續三場全壘打，貝林傑（Cody Bellinger）的加盟效益也在此戰達到最高峰，其單場兩支長打合計灌進 5 分打點，成為洋基能提早讓主力球員退場休息的關鍵功臣。萊斯近期在打線中的化學反應成為洋基亮點，今日他再度開轟，使他成為隊史少數能在三連賽中皆擊出全壘打的新人之一。而貝林傑的雙響砲則是轉戰洋基後的代表作，他今日分別針對不同進壘點擊出長打，大幅提升了洋基打線的中段威脅，也緩解了總教練布恩（Aaron Boone）對於球隊過往頻繁陷入低分苦戰的憂慮。皇家隊方面，儘管簡森（Carter Jensen）在比賽末段擊出兩分砲避免被完封，但先發投手卡麥隆明顯無法適應洋基球場對左投的挑戰，僅投 4 局便提前退場。這場大勝不僅讓洋基延續對戰皇家的跨季優勢，也讓洋基在面對美聯中區球隊時，重新建立起在分區排名的領先位置，並有效舒緩了先前的低迷氣氛。沃倫今日的表現對洋基先發輪值意義重大，他主要運用極具位移的滑球與高速伸卡球，讓皇家打者頻頻揮空，單場 11 次三振不僅追平其生涯紀錄，更是他本季最具統治力的一戰。這場比賽的長局數投球，讓近期頻繁出賽的洋基牛棚獲得了難得的休息機會，對接下來系列賽最後一場的投手調度提供了極大幫助。值得注意的是，這場比賽也是洋基今年球季第 5 次在主場得分上雙。洋基在第 6 局領先達 10 分時，展現了強大的進攻韌性，全場共擊出 12 支安打，得點圈打擊率更是突破 4 成。隨著萊斯與貝林傑的長打火力復甦，洋基教練團表示，若打線能維持此穩定度，將有助於在即將到來的客場長征中，改善戰績不穩的問題。