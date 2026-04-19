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彰化大甲媽祖壓轎金獨家亮點！書法大師吳肇勳親筆揮毫

▲彰化縣府特別邀請國內知名書法大師吳肇勳老師親筆題字。紅包袋上印有蒼勁有力的「媽祖護佑、福祿綿延」八個字，象徵著媽祖庇佑眾生、福氣長久。（圖／彰化縣政府）

大甲媽祖壓轎金發放懶人包

▲大甲媽祖壓轎金時間從4 月 20 日（星期一）下午 13:00 起，彰化縣內各戶政事務所都能領取，但有限量2萬份，送完為止。（圖／彰化縣政府）

台灣年度宗教盛事「2026 大甲鎮瀾宮天上聖母徒步進香」已於 4 月 17 日起駕，浩浩蕩蕩的遶境隊伍於昨（18）日由大度橋正式進入彰化縣境內，並沿著台一線一路往南前進。為了讓未能全程參與遶境的信眾也能獲得媽祖的神恩庇佑，彰化縣政府今年特別準備了 2 萬份「大甲媽壓轎金」，即將於明（20）日開放民眾免費索取，讓鄉親將滿滿的平安與祝福帶回家。除了珍貴的壓轎金本身，今年縣府在「壓轎金紅包袋」的設計上也別具巧思！彰化縣府特別邀請國內知名書法大師吳肇勳老師親筆題字。紅包袋上印有蒼勁有力的「媽祖護佑、福祿綿延」八個字，象徵著媽祖庇佑眾生、福氣長久，寓意隨行祈福、平安順遂。這份設計不僅展現了台灣宗教文化的深厚底蘊，更完美融合了彰化在地的藝術價值，讓今年的壓轎金除了保平安之外，更添了一份極高的文化收藏意義。媽祖慈悲護佑，提醒準備前往排隊索取的鄉親們注意安全與秩序，順利將這份神聖的祝福請回家！民間信仰中，「壓轎金」具有保平安、趨吉避凶的神聖力量，每年發放總會吸引大批信眾大排長龍。有需要的民眾請務必記下以下資訊，把握機會前往：