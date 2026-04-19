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▲GD在IG轉發藤井風的表演。（圖／GD IG）

美國最大音樂盛事Coachella（科切拉）迎來第二週活動，日本知名歌手藤井風今（19）日在表演中自彈自唱帶來了BIGBANG神曲〈BAD BOY〉，而事後GD也在IG轉發藤井風表演片段大讚，讓粉絲看完紛紛敲碗：「拜託合作！」藤井風在科切拉表演上，在準備唱〈死ぬのがいいわ〉之前唱了BIGBANG的神曲〈BAD BOY〉，他透過鋼琴自彈自唱的方式，隨口用英文哼了幾句歌曲，讓粉絲相當驚喜，而現場響起的鋼琴伴奏，彷彿帶領全場觀眾進入了只有屬於藤井風的音樂世界，瞬間沉浸其中無法自拔。而藤井風表演結束後，BIGBANG隊長GD也直接在IG轉發他的表演，大方標注了科切拉和藤井風的官方IG，認證表演超精彩，讓許多粉絲看到後直呼，「拜託日韓音樂才子合作」、「推出去VIP都要見到」、「不一樣的風格，一樣的好聽」、「留友聽」、「完全是不一樣風格，但是超級好聽！」BIGBANG將於明（20）日下午1點30分壓軸站上科切拉「Outdoor Theatre」室外舞台，活動全程透過，讓全球粉絲同步參與這場盛會，上週他們為現場粉絲演唱了〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈Sober〉、〈A fool of Tears〉、〈Loser〉、〈하루하루〉、〈거짓말〉、〈Ringa Linga〉、〈POWER〉、〈GOOD BOY〉、〈HANDO-CHOGUA〉、〈看我，貴順〉、〈Home Sweet Home〉、〈Bad Boy〉、〈We Like 2 Party〉、〈봄여름가을겨울（Still Life）〉共16首歌曲，從出道初期一路唱到近年作品，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。