手搖飲料最強冷知識！50嵐北區限定的「金吧檯手」不再低調，早就被鐵粉大讚「人生最好喝」的秘密，尤其士林文林店，一次有三位金吧檯手拿下黑金圍裙認證。Threads上網友求分享「金吧檯手哪裡有」分店名單，50小編證實，全台至少有45家門市一次整理。
北區才有！50嵐「金吧檯手」被譽人生最好喝 黑金圍裙認證
堪稱50嵐最強店員的「金吧檯手」，是北區（台北市、新北市、基隆）區域限定的高階認證店員，據聞，「金吧檯手」泡茶都行雲流水，超級有效率又好喝；有金吧檯手坐鎮的門市，還被鐵粉封為是「人生最好喝的50嵐」。
50嵐「金吧檯手」須符合「在職一年，且考取過基本檢定考」，據了解，所謂的基本檢定考並非每個人想考就能考；而是每間店最多只會推派出兩名店員，參與每半年才舉辦一次的筆試、術科等考試，且只取「前20名」才能獲得黑金圍裙認證的「金吧檯手」身分。
不說大家可能不知道，其實50嵐還有「銀吧檯手」，則是考試成果的「第21名至40名」。有內行人透露，「金吧檯手」的專業技巧要能精準拿捏配方，例如茶湯與其他原料調和的比例，而且動作有訣竅，不只泡的茶飲風味平衡、奶類喝起來還會特別滑順。
不只士林文林店！50嵐證實「金吧檯手」全台45家一次看
Threads上網友許願，「真希望可以知道所有50嵐金吧檯手的位置」,想找到離家近的分店可以朝聖。釣出50嵐小編認證，除了大家耳熟能詳的台北士林文林，全台至少45家門市有50嵐金吧檯手：
寶興
小南門
捷運善導寺
寧波
新店民權
北新
寶橋
饒河
安康
碧潭
新店中正
耕莘
林森
吉林
竹圍
蘆洲民族
三和
縣總
北車
金山
永康
長春
復興
明志科大
莊敬
民安
民生
淡水中山
淡水捷運
士林捷運
士林文林
士林延平
劍潭
世貿
福和
永寧
內湖園區
土城裕民
土城明德
大直北安
實踐
西寧
忠孝延吉
合江
基隆深溪
而且50嵐小編還謙虛表示，目前整理出上述這些分店，透露「有些沒講到的分店可能也有」，歡迎鐵粉一起找出好喝的秘密。
一手私藏：新品「
埃及紅茶系列」開喝
一手私藏世界紅茶推出全新「
埃及紅茶系列」，以尼羅河流域為靈感打造「尼羅河 N° 26」，選用醇厚的汀普拉錫蘭紅茶為基底， 融合薄荷與接骨木花，前段以清涼薄荷開場，延續錫蘭紅茶的厚實茶韻， 尾韻則以接骨木花輕柔作收，開喝清新兼具層次的草本紅茶風味；延伸款「月影芭絲特」則加入鮮奶調和成全新奶茶風格。
同步推出埃及貓紙杯身與埃及貓保冷袋，即日起至5月31日（或售完為止），到一手私藏購買埃及紅茶系列新品任兩杯，即贈「
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堪稱50嵐最強店員的「金吧檯手」，是北區（台北市、新北市、基隆）區域限定的高階認證店員，據聞，「金吧檯手」泡茶都行雲流水，超級有效率又好喝；有金吧檯手坐鎮的門市，還被鐵粉封為是「人生最好喝的50嵐」。
50嵐「金吧檯手」須符合「在職一年，且考取過基本檢定考」，據了解，所謂的基本檢定考並非每個人想考就能考；而是每間店最多只會推派出兩名店員，參與每半年才舉辦一次的筆試、術科等考試，且只取「前20名」才能獲得黑金圍裙認證的「金吧檯手」身分。
不說大家可能不知道，其實50嵐還有「銀吧檯手」，則是考試成果的「第21名至40名」。有內行人透露，「金吧檯手」的專業技巧要能精準拿捏配方，例如茶湯與其他原料調和的比例，而且動作有訣竅，不只泡的茶飲風味平衡、奶類喝起來還會特別滑順。
Threads上網友許願，「真希望可以知道所有50嵐金吧檯手的位置」,想找到離家近的分店可以朝聖。釣出50嵐小編認證，除了大家耳熟能詳的台北士林文林，全台至少45家門市有50嵐金吧檯手：
寶興
小南門
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寧波
新店民權
北新
寶橋
饒河
安康
碧潭
新店中正
耕莘
林森
吉林
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三和
縣總
北車
金山
永康
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復興
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莊敬
民安
民生
淡水中山
淡水捷運
士林捷運
士林文林
士林延平
劍潭
世貿
福和
永寧
內湖園區
土城裕民
土城明德
大直北安
實踐
西寧
忠孝延吉
合江
基隆深溪
而且50嵐小編還謙虛表示，目前整理出上述這些分店，透露「有些沒講到的分店可能也有」，歡迎鐵粉一起找出好喝的秘密。
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