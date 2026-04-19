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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（19）日作客科羅拉多落磯隊主場，在九局上敲出強勁穿越安打，成功締造連續50場上壘的紀錄，追平「棒球之神」貝比魯斯（"Babe" Ruth）在1923年創下的紀錄，兩人不只都是「投打二刀流」，生涯數據還有驚人巧合，連出生年1994年、1895年，也剛好差100年。大谷翔平今天正嘗試達成連續50場上壘紀錄，但首局僅靠失誤上壘，紀錄上並不計入，隨後甚至出現罕見的捕手打擊妨害。球迷滿心期待，結果一路緊張至第九局，才等到大谷順利發揮，敲出穿過一、二壘間的強勁安打。上壘紀錄也正式突破50大關，追平「棒球」貝比魯斯（Babe Ruth）在1923年創下的紀錄，大谷可說是真的「百年一遇」的棒球天才。雖道奇最終不敵落磯隊以3：4惜敗，無法延續昨日7：1氣勢。不過大谷成功突破自己，並突破「棒球之神」的紀錄，已經讓球迷相當感動，盛讚「只有大谷能在關鍵時刻展現這種心理素質」。大谷翔平再次將自己的名字與「棒球之神」並列，除了與貝比魯斯都是「二刀流」投打雙修，連紀錄都有驚人巧合。據統計，大谷在生涯前674場比賽中已轟出160支全壘打，略高於貝比魯斯前674場的159轟，兩人只差1轟，展現驚人的長打火力。不僅如此，兩人在投手丘上的表現同樣高度接近。大谷在生涯前455.0局投球中繳出35勝19敗，而貝比魯斯的前455.0局則為35勝18敗，幾乎如出一轍。這樣的投打雙線數據重疊，在現代棒球幾乎難以想像。大谷翔平出生於1994年，而貝比魯斯則是1895年生，兩人剛好相差100年出生。在分工愈來愈細緻的當代大聯盟，大谷翔平仍能以「投打二刀流」姿態寫下歷史，甚至在部分數據上超越百年前的傳奇人物，早已歷史留名。隨著賽季推進，大谷是否能繼續超越自己、寫下新紀錄，為100年後的棒球世代開啟先鋒，也成為外界關注的焦點。