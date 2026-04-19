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阿伯騎機車闖淡江大橋！遭警攔下反嗆

▲淡江大橋預計在 2026 年 5 月 12 日正式通車。這座新橋將能省去淡水河兩岸約 15 公里的繞行路。（圖／記者徐銘穗）

▲淡江大橋路跑活動昨（18）日圓滿落幕。（圖／公路局：公路人）

淡江大橋連接淡水與八里！往返車程大幅縮減

▲許多淡水、八里民眾都期盼淡江大橋通車的那一天到來。（圖／記者徐銘穗）

新北世界級地標淡江大橋將於 5 月 12 日正式通車。昨（18）日路跑活動圓滿落幕後，今（19）日輪到自行車活動登場，清晨共有 2500 名車友騎上橋，搶先體驗壯闊的河岸風光。不過到了下午卻發生一段小插曲，有位阿伯騎著機車試圖硬闖淡江大橋，隨即遭現場警方攔下，雙方甚至爆發口角衝突。今（19）日下午 15 點左右，許多民眾聚集在淡江大橋路口處拍照攝影，《NOWNEWS 今日新聞》記者也身處現場，記錄這座全新美麗大橋的壯麗身影。雖然大橋入口處設有藍色圍欄，並貼著「施工中，禁止通行」的告示字卡，也明確寫上預計於 5 月 12 日正式通車，但現場卻突然有位阿伯騎著機車，試圖硬闖上橋，隨即在入口處遭到警方攔下。遭到警方攔阻後，阿伯不滿地質問：「又沒有說不能上去！」警察則嚴正表示：「依法可以辦你。」沒想到阿伯仍不甘示弱回嗆：「那就把我抓走啊！」現場氣氛一度相當緊張。事實上，淡江大橋預計在 2026 年 5 月 12 日正式通車。這座新橋將能省去淡水河兩岸（淡水與八里間）約 15 公里的繞行路程，讓往返行車時間大幅縮短 25 分鐘，可望有效紓解關渡大橋長年壅塞的交通壓力。作為全世界最長的單塔斜張橋，淡江大橋不只強化了三芝、淡水、八里等地的觀光連結，其標誌性的主塔更將成為淡水河口最吸睛的國際級新地標。