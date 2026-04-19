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▲專家認為，網路的發達對文化推廣絕對正面，但人數激增與活動規模擴大，部分行為偏離成為文化發展的副作用。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

▲數位時代確實讓媽祖文化更廣為人知，但同時也放大了偏差行為，形成信仰傳播與形象傷害並存的雙面效應。。（圖／翻攝畫面）

2026年白沙屯媽祖進香湧入46萬人參與，隨信徒、社群曝光度增加，福食吃一口就丟、垃圾等亂象消息頻傳，大甲媽祖遶境也出現鬥毆事件，讓許多民眾質疑「傳統進香活動是否變質？」對此輔大中文系教授謝達輝表示，媽祖信仰核心未變，仍具祈福與凝聚社群意義，亂象多為人數暴增與規模擴大的副作用，加上社群放大負面畫面，導致形象受損，未來應強化管理機制以維持文化本質。謝達輝指出，進香過程中出現不少「亂鑽鑾轎、搶福食、垃圾亂丟」等現象，不過媽祖信仰的核心精神其實並未改變，遶境仍承載祈福、感恩與凝聚社群的意義；網路的發達，甚至吸引外國人參與，從文化推廣角度來看是加分現象，只是隨參與人數激增與活動規模擴大，部分行為偏離成為文化發展的副作用。謝達輝提及，今年媽祖遶境「搶供品」、「搶福食」成為最具爭議的亂象之一，傳統上，這些物品象徵平安與祝福，信徒透過分享而非競奪來傳遞福氣。但現今部分民眾以搶奪方式取得，反而讓原本象徵祝福的儀式，逐漸變成帶有競爭甚至衝突的場面，確實有些淡化文化意涵。此外，社群媒體的推波助瀾，也讓負面畫面更容易被放大。亂丟垃圾、燃放鞭炮擾民，甚至衝突畫面，在網路上快速傳播。謝達輝認為，數位時代確實讓媽祖文化更廣為人知，但同時也放大了偏差行為，形成信仰傳播與形象傷害並存的雙面效應。此外，今年參與白沙屯遶境，向信徒收取報名費700元，並放臂章、衣服、造冊燒給媽祖祈福等，謝達輝強調，民俗文化出現部分「商業化」並非壞事，以報名費來說，能夠協助宮廟營運，也能給予信眾慰藉；當然，在活動規模擴大同時，收取的費用也可能針對「維安、人流管理」做升級，背後仍具有制度性意義。謝達輝補充，從國際經驗來看，印度的大壺節、西班牙的朝聖之路都是維持續年份更久的傳統活動，同樣也會面臨人潮龐大帶來的秩序問題，在虔誠與熱鬧的平衡問題中，政府扮演不可或缺的角色，期盼台灣媽祖遶境未來可強化制度設計與公共管理，同時回歸信仰本質，才能讓文化長河持續清澈流動。