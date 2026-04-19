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▲吳慷仁首齣主演的陸劇《危險關係》失利，但在香港大片《寒戰1994》亮相，有望獲得加持。（圖／摘自 IG@coldwar_movie)

▲謝君豪（左起）、吳慷仁、料子瑜、陳家樂在《寒戰1994》扮演首富家族的成員。（圖／摘自 IG@coldwar_movie)

金馬、金鐘雙料影帝吳慷仁為了前進中國參與當地戲劇演出，引起不少台灣觀眾的抨擊，而他和孫儷主演的《危險關係》收視反應也不理想。不過他參與的香港大片《寒戰1994》即將上映，有望獲得加持，他也和飾演自己爸爸的前輩金馬影帝謝君豪、片中的妹妹廖子妤與妹夫陳家樂一起出席宣傳活動，透露被謝君豪連打30幾個巴掌，打到臉都紅腫，需要冰敷，還得停工休養3天。吳慷仁在台灣影視界備受重用，金鐘、金馬的榮譽都到手，卻稱台灣戲劇題材受限、沒有中國豐富，讓許多影迷不能諒解，從狂粉轉為黑粉。他參演的首齣中國劇集《危險關係》收視和討論都不夠熱烈，黑粉覺得大快人心，他只表示未特別關注收視，認為戲本身還是不錯。而在《寒戰1994》則有黑粉期待的畫面：演他爸爸的謝君豪罵他「畜生不如」還打了6個巴掌，不過為了鏡位角度，實際上吳慷仁挨了30多個巴掌，被打到臉腫，休息3天才能消腫。謝君豪是公認的演技派，卻解釋這場戲跟吳慷仁講好要真打，一度怕自己是不是下手太重，但又覺得符合劇情中的設定，就真的打下去。吳慷仁則戲稱跟謝君豪的右手最熟，因為謝君豪就是用右手打他30幾巴掌。第1下感受到片中爸爸的心痛，可是第2下就換成自己臉痛，還腫到要拍完立刻冰敷，為此休息3天，不過這不是他演這部片最緊張的部分，而是全程用粵語演出，必須全神貫注才能完成。片中謝君豪扮演香港首富，吳慷仁、廖子妤、陳家樂則是他的兒女和女婿，劇情涉及警方、富商、黑道、英國統治階層等的多方角力，複雜曲折，參與演出的重量級演員也更多。吳慷仁直呼能加入《寒戰》系列感覺良好，形容這是一部很厲害的電影；謝君豪則打趣稱「從小」就看《寒戰》的前兩集，「長大後」能加入這個大家庭，感到十分榮幸。另一方面，廖子妤與陳家樂以《像我這樣的愛情》分別入圍香港電影金像獎影后、影帝大獎，對於今晚的頒獎典禮是否有信心拿獎？兩人都稱有信心，不過外界認為封后呼聲高的廖子妤反倒緊張了起來，也表示還希望拿到最佳衣著。他們在《寒戰1994》關係進階到演夫妻，和飾演一家人的吳慷仁、謝君豪、莫文蔚有何精彩對手戲？觀眾也在密切期待中。《寒戰1994》將於5月8日全台上映。