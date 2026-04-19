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週刊報導，民眾黨前秘書長謝立功的妻子、海巡署偵防分署祕書室專員董顯惠遭到內部人員爆料，用公家資源處理私務。對此，謝立功今（19）日表示，這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺，他要求鏡週刊撤回不實報導，並公開道歉，未來也將保留法律追訴權，不排除針對相關人員提起訴訟，還給當事人公道。鏡週刊報導，董顯惠遭到內部人員爆料經常利用上班時間私下處理謝立功個人私務，甚至竊用分署的專用郵件紙箱寄送個人物件，坐領國家俸祿卻淪為謝立功私人秘書，政黨私務公私不分，並提供照片佐證所言不假。針對週刊報導，謝立功辦公室發表5點聲明回應，第一、​謝立功當時早已卸任民眾黨祕書長一職，且自2023年8月起便已有助理，全權協助處理所有政治相關事務及行程至今，週刊指稱其太太在上班時間處理政治事務，完全是不負責任的臆測與捏造。謝立功辦公室表示，第二、​週刊所引用照片經仔細比對，該照片中的封套並非公務信封而是一般所使用的郵局便利袋，週刊採信來源不明且烏龍的影像進行報導，顯見其未盡查證義務，意圖誤導社會大眾；第三、該報導提及相關疑義，偵防分署政風單位早在去年就已經進行過詳盡的內部調查，其結果顯示一切合法合規，並早已正式結案，週刊無視既有的調查結果，刻意在此時翻舊帳並冷飯熱炒，背後動機令人質疑。謝立功辦公室續指，第四、謝立功的太太對其從政一直持保留態度，甚至可以說是非常不願意，長期以來極度避諱且小心地不在工作場合提到任何謝立功的事務，更遑論在職場協助政治工作，報導中所謂「利用公家資源處理家事或政事」說法，對一位兢兢業業的公務員是極大的羞辱。謝立功辦公室表示，第五、​這是一起典型的烏龍爆料，完全是惡意的人格抹殺！這些不實內容不僅對謝立功個人長期累積的專業形象造成傷害，更嚴重騷擾到其家人與配偶的清譽與生活。謝立功辦公室要求《鏡週刊》立即撤回不實報導並公開道歉，強調將保留法律追訴權，並蒐集相關證據，不排除針對相關人員提起訴訟，以正視聽，還給當事人一個公道。