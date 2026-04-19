前民眾黨中配立委李貞秀被開除黨籍後開撕民眾黨，屢點名黨團主任陳智菡是蛀蟲、奴才，陳智菡日前接受專訪委屈落淚，而日前前主席柯文哲到其社群底下加油打氣，卻被網紅四叉貓質疑陳智菡自導自演，開柯文哲帳號自己安慰自己，並翻出過去出包紀錄，柯文哲帳號某次貼出陳智菡私人照片後又快速刪除，證明是在操作柯文哲的帳號不小心誤發。

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柯文哲到陳智菡社群底下留言加油打氣，對此四叉貓表示是自導自演，今日再揭露過去出包鐵證，很多人問為什麼知道柯文哲的帳號是陳智菡操控的？

四叉貓說，首先柯文哲多次公開表示社群帳號發文都不是他本人寫的；其次，許甫曾爆料柯文哲根本沒有柯文哲粉專帳號的權限；第三，柯文哲帳號某次貼出陳智菡的私人照片後快速刪除，證明陳智菡在操作柯文哲的帳號不小心誤發。

最後稱該誤發照片，陳智菡手上的卡地亞手環將近13萬元，而四叉貓隨即及再發文致歉，比對陳智菡手環正確價值應該是27萬4000元，但也質疑理論上價值27萬元的卡地亞手環應該要申報，但為什麼陳智菡的珠寶申報這一欄是0筆？「智菡姊姊應該不會買Ａ仿貨吧！」

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...