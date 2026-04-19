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洛杉磯湖人隊今（19）日在季後賽首輪第一戰以107：98力挫休士頓火箭隊，順利奪下開門紅。這對於湖人來說是一大利多，因為過往詹姆斯（LeBron James）首輪系列賽拿下第一場比賽後，其所屬球隊最終戰績為13勝0敗，未嘗敗績。根據歷史數據統計，當詹姆斯球隊在季後賽首輪能率先奪下第一戰（G1）勝利時，最終系列賽戰績為完美的13勝0敗。而數據範圍拉大到整個季後賽，詹姆斯球隊在任何系列賽拿下首勝後，最終29次晉級，只有2次被淘汰。目前詹姆斯也正處於「季後賽G1獲勝後，最終贏下系列賽」的20連勝紀錄中。一旦詹姆斯在首戰成功掌握節奏並帶走勝利，對手幾乎沒有翻盤的空間。記者瓊斯（Tony Jones）今日在社群媒體上盛讚：「詹姆斯今日統治了比賽的每一個方面。」今日湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）表現極其高效，出賽35分鐘以10投8中砍下19分、11籃板。賽後艾頓將功勞歸於詹姆斯的組織與領導力：「當你和詹姆斯同場，他還一直給你喂球時，你根本沒理由不拚命。」此外，艾頓也表達了對主教練瑞迪克（JJ Redick）的感激之情。他表示，在長達一週的訓練中都能感受到主帥的信任，這對他意義重大，也激發他在防守端跟上季後賽的高強度對抗。除了詹姆斯的穩定發揮，今日攻下27分的高效率射手肯納德（Luke Kennard）更是致勝關鍵。瑞迪克在賽後採訪中特別點名肯納德，表示非常喜歡他在三分線外投射時的果斷。肯納德今日三分球5投全中，完美分擔了球隊在唐西奇（Luka Doncic）缺陣時的火力需求。詹姆斯今日最終繳出19分8籃板13助攻2抄截與1阻攻的準三雙數據。隨著13勝0敗的「首輪定律」再次被啟動，湖人隊雖然仍需面對杜蘭特（Kevin Durant）可能回歸的挑戰，但心理層面上無疑已佔據極大的優勢。雙方將於台灣時間21日進行系列賽第二戰。