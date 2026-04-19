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羅志祥遭傳烏龍死訊 首現身回應：我還活著

▲羅志祥（如圖）出席記者會狀態極佳，被問到烏龍死訊他傻眼說：「怎麼可能？我自己也是從新聞看到。」收到許多朋友傳訊關心才發現自己被「賜死」。（圖／記者吳翊緁攝影）

羅志祥懶甩謠言 大玩媽媽地獄哏

「小豬」羅志祥近日遭網友假傳死訊，瞎扯他在家中過世，緊急送醫後宣告不治。他14日在IG上傳自拍照闢謠，今（19）日出席中醫診所開幕活動，一上台就幽默表示：「我還活著。」心情看似未受到謠言影響。羅志祥受訪時傻眼表示，也是從新聞看到自己的死訊，自嘲過去也曾被傳過烏龍，只是沒想到這次鬧這麼大。羅志祥日前遭傳烏龍死訊，今日現身活動，不僅還活著甚至狀態極佳，更幽默自嘲「我還活著」，而受訪時被問到此事他傻眼說：「怎麼可能？我自己也是從新聞看到。」透露當時正在打高爾夫球，突然收到許多朋友關心，才發現自己被「賜死」。羅志祥過去也曾被傳烏龍死訊，沒想到這次卻鬧這麼大。而羅媽媽是否看到相關新聞？他開起媽媽「阿茲海默症」的地獄哏說：「你覺得她會記得嗎？」補充說跟媽媽感情很好，偶爾開個玩笑也是ok的。回顧整起事件，一名網友12日在抖音上假傳羅志祥的死訊，內容寫道：「今日羅志祥在家中猝死，被發現時已為時過晚，經紀人（將他）緊急送醫，後續宣告不治」。該網友更裝出經紀人的口吻說：「很遺憾給大家這個消息，但祥哥確定離開我們了。」影片在抖音已累積幾十萬次點閱，不少人更誤以為消息是真的，「羅志祥猝死」的關鍵字還衝上微博熱搜。隨後，羅志祥在IG上傳自拍照，背景是一大片草原，不難看出他打的是高爾夫球，身體看起來相當健康，親自向大家報平安，表示人沒事。