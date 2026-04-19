我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟外野手曾頌恩近期因開季表現不理想，於17日遭球團下放二軍。然而，隨後竟有特定人士透過網路平台對其與家人進行惡意謾罵與騷擾。曾頌恩所屬的「啟程國際運動行銷」今日發布嚴正聲明，強調已保留相關證據將進行報案，採取法律行動以維護球員權利。啟程國際運動行銷在聲明中指出，曾頌恩及其家人近期受到特定人士惡意攻擊，已造成嚴重困擾與名譽傷害。經紀公司強調，球員在場上的表現應接受理性且公正的監督，球員對專業批評指教一向虛心檢討，但針對家人的騷擾已明確觸法。經紀公司警告，網路並非法外之地，將堅定站在球員立場，採取一切必要法律行動：「對於逾越合理界線之攻擊，本公司與中信球團絕不容忍。相關法律風險與責任，概由行為人自行承擔。」中信兄弟總教練平野惠一在17日談到這項異動時，語氣顯得相當沉重。隨著許基宏傷癒歸隊，球團決定將曾頌恩下放二軍。平野惠一表示，成績固然重要，但他更看重的是球員對棒球的態度以及對球隊的影響力，認為曾頌恩目前在這些面向仍有所不足。「原本許基宏不在是個大好機會，但他並沒有把握住。」平野惠一感嘆道，比起技術，他更期待看到球員在打不好時展現出的熱情與努力，「要讓大家覺得『他已經這麼努力了，打不好也沒辦法』，要成為這樣的存在才行。」曾頌恩曾在2024年繳出112場出賽、10轟、52分打點的優異成績，並入選國際賽。但自去年起陷入低潮，整季僅出現1轟。本季至今出賽12場，41個打席中打擊率僅2成22，且尚未有全壘打進帳。目前曾頌恩將在二軍進行調整。經紀公司與球團希望透過法律手段遏止網路霸凌，讓球員能專心於球場訓練，早日找回昔日長打火力重返一軍。