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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟昨（18）日以1：8不敵味全龍，8局上兄弟落後1分的情況下，陳俊秀在二壘遭到捕手牽制出局引發討論，兄弟總教練平野惠一今（19）日賽前坦言是自己的失誤，「因為那時候其實是有在考慮換代跑，但想了一下，所以就沒來得及換人，我知道那是最重要的追平分。」平野解釋，6局上滿壘時已經用掉王威晨、許庭綸，因此在8局上猶豫要不要把野手用盡，「這麼多因素需要去考量，所以那時候是稍微有遲疑。」此役前7局兄弟僅以1：2落後，8局上展開反攻，陳俊秀敲出二壘安打，龍隊後援投手陳冠偉投出挖地瓜球，捕手蔣少宏接到球後馬上牽制二壘，抓到回壘不及的陳俊秀，兄弟攻勢瞬間瓦解。龍隊總教練葉君璋前役賽後表示，該Play確實很關鍵，若沒抓到陳俊秀，後面的比賽結果可能會不一樣。兄弟總教練平野惠一賽前也針對前役陳俊秀的跑壘做出回應，平野表示，硬要說的話，應該是他自己的失誤，「因為那時候其實是有在考慮換代跑，但想了一下，所以就沒來得及換人，我知道那是最重要的追平分。」不過平野解釋為何猶豫要不要換代跑，「6局上滿壘，我覺得那非常關鍵，要拿下追加分，所以我換上王威晨（代打宋晟睿），下一局就必須換上許庭綸（代守），等於直接用掉2名野手。」平野直言，6局上龍隊中繼投手李超明顯控球不穩，好壞球很明顯，就算換上王威晨後選到保送也能擠回分數，「也因為第6局用掉2名野手，後續陳俊秀在二壘時，我在考慮要不要把張仁瑋用掉。」平野坦言，8局上陳俊秀出局前，有很多要素需要去考量，「譬如說，如果我們是1分領先狀況下怎麼辦？我們是平手狀況甚至延長賽的話怎麼辦？」平野進一步指出，「張仁瑋是我們剩下唯一的二、遊的中線野手，這麼多因素需要去考量，所以那時候是稍微有遲疑。」平野不評論陳俊秀當時的跑壘積極與否，但強調那是一個不能出局的場面。