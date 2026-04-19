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各地區國稅局不提供臨櫃服務，但網路申報（含手機報稅）則不打烊，呼籲民眾及營利事業多多運用。 而申報截止日原為 5月31日，但遇假日順延至6月1日。

上班族荷包又要失血、一年一度的報稅季又來了！財政部今（19）日表示，114年度所得稅結算申報將自115年5月1日開始，遇假日順延至6月1日，由於今年5月1日所得稅開徵是勞動節，是全國首度含公務人員都休的國定假期，因此當天不提供臨櫃報稅服務，但網路申報（含手機報稅）不打烊。勞動節原本僅勞工放假，公務員須上班，但立法院修法將勞動節改為國定假日後，公務員同步放假，因此5月1日當天不提供臨櫃報稅，提醒民眾別白跑一趟。財政部說明，114年度所得稅結算申報將自115年5月1日開始，當日為國定假日，財政部指出，財政部提到，今年所得稅最大的兩個調整，一是長期照顧特別扣除額每人由12萬元提高至18萬元，減輕長照家庭負擔。二是基本生活費每人由21萬元調升至21.3萬元。至於免稅額與標準扣除額不變，年滿70歲者可享特別扣除。