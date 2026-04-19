我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最速男楊俊瀚近年赴美深造，尋求技術與體能的全面進化。儘管去年一度受到傷勢困擾，缺席亞洲錦標賽及全國運動會等重要賽事，經過長期的復健與精實訓練，終於在今年3月正式復出。今日在美國舉辦的湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）中，楊俊瀚於男子100公尺項目火力全開。他在合法風速的助威下，衝出10秒11的優異成績，不僅追平自己於2018年創下的全國紀錄，更成功跨越10秒20的門檻，正式取得9月名古屋亞運的參賽門票。楊俊瀚在今年3月的UCF Knights Invite賽事中就曾跑出10秒11，可惜當時因風速超過標準而不列入正式紀錄。此次再次跑出相同成績並摘下分組第一，對他而言意義非凡，象徵著他已完全擺脫傷病陰影，重回巔峰競技狀態。完成亞運達標的首要任務後，下週他將繼續留在美國參賽，隨後於5月轉戰日本，參加靜岡及大阪的賽事，6月則計畫回台參加新北國際田徑公開賽，在家鄉展現訓練成果。這一系列的參賽計畫旨在幫助他維持比賽感覺，並透過與國際好手切磋來磨練細節，並持續備戰9月的名古屋亞運，力求在國際舞台上再次為台灣田徑寫下新篇章，挑戰自我極限。