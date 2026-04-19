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菲律賓一名男童參加角色扮演活動，模仿經典動漫《七龍珠》（Dragon Ball）中的反派角色「弗利沙」（Frieza），家長在男童身上塗上紫色和白色顏料，但顏料其實上是塗刷牆面用的乳膠漆，活動結束後男童身上紫白色塊相當難清除，也引發致命風險。根據Dexerto報導，一名兒童因為派對活動服裝點子嚴重出錯而在網路上爆紅，他整個人看起來像《七龍珠》的弗利沙模樣，但身上的乳膠漆卻洗不掉。這起事件迅速在社群媒體上傳開，在社群平台X和TikTok吸引千萬觀看，由一開始的著色畫面顯示，男孩全身被塗成白色與紫色，以模仿這位經典動漫反派的「第四形態」，男童以為活動結束後可以輕易洗掉；然而，事情並沒有如預期發展。在派對結束後，這些油漆變得極難清除，即使多次嘗試清洗，仍相當頑固地緊緊黏在男童的皮膚上，身上仍覆滿油漆，外媒調侃，男童沒有像悟空、貝吉塔或特南克斯那樣具有破壞油漆的功能，而這起事件也讓許多觀看者感到擔憂與難以置信。許多人批評男童家長直接在皮膚上使用非化妝用途材料的決定。在影片中，男童一度問「到底要用什麼來把它弄掉？」、「脫漆劑（Stripsol）真的可以把它去掉嗎？」雖然這名男孩最終的處理結果尚未完全公開，但這起爆紅事件已引發安全性討論，許多人指責家長未使用對皮膚安全的人體藝術顏料，或選擇專門為皮膚設計的服裝材料。目前仍不清楚這名男童有無清洗乾淨，還是會維持這個永久的「最終形態」。根據台灣經濟部標準檢驗局提到，水性水泥漆(乳膠漆)是居家裝修的常見塗料，不僅能美化牆面、營造舒適氛圍，更關係到居住環境的健康與安全。塗料中若含過量揮發性有機化合物(VOC)或重金屬成分，長期接觸恐影響人體健康與室內空氣品質。乳膠漆除了含有揮發性有機化合物 (VOC)、重金屬之外，還含有甲醛或塑化劑，若在通風不良處長時間暴露，可能引發頭痛、頭暈、噁心、嘔吐或呼吸道刺激。