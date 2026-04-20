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▲國泰人壽高雄服務中心舉辦國泰有愛永不息旗津海灘淨灘減塑活動，期帶給民眾享受清淨海灘。(圖／記者黃守作攝，2026.04.19)

▲國泰人壽高雄服務中心舉辦國泰有愛永不息旗津海灘淨灘減塑活動。(圖／記者黃守作攝，2026.04.19)

▲國泰人壽高雄服務中心舉辦國泰有愛永不息旗津海灘淨灘減塑活動，共同維護美麗的海岸。(圖／記者黃守作攝，2026.04.19)

▲國泰人壽高雄服務中心舉辦國泰有愛永不息旗津海灘淨灘減塑活動，共同維護美麗的海岸沙灘。(圖／記者黃守作攝，2026.04.19)

國泰人壽據點服務發展部高雄服務中心於19日上午，在高雄市旗津區旗津海岸公園，舉辦國泰有愛永不息旗津海灘淨灘減塑活動，有員工及眷屬共同參與淨灘，一起用行動還給大地乾淨面貌，共同維護美麗的海岸沙灘，期能帶領民眾享受清淨海灘。國泰人壽據點服務發展部高雄服務中心經理盧雅萍表示，國泰人壽據點服務發展部高雄服務中心為響應世界地球日環保運動，乃邀集員工及眷屬，在高雄市旗津區旗津海岸公園進行旗津海灘淨灘減塑活動。此次的旗津海岸公園淨灘減塑活動，是由國泰人壽據點服務發展部高雄服務中心經理盧雅萍，率員工及眷屬百餘人參與此一淨灘減塑活動。盧雅萍說，台灣的海岸線長達1700公里，多數海岸線已被垃圾團團包圍，而其中以塑膠類廢棄物占大宗，不僅危害到海洋生物，也對人體的健康和自然生態造成嚴重威脅，此次淨灘減塑活動除了淨灘減塑外，也將列出近期在環保議題上要推動的系列規劃，包括節水、節電、減碳，以及綠能生活的行動及倡議。盧雅萍指出，希望每位參與的員工及眷屬，親身體驗此次淨灘減塑行動後，能養成節能減塑的好習慣，並期望能拋磚引玉，可以由內而外發揮影響力，把節能減塑的好觀念散布出去，大家可以通過綠色低碳生活，改善地球整體環境，打造永續家園。