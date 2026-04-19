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2026年大選逼近，民進黨至今仍未拍板台北市長選將，欲將台北市長蔣萬安牽制在台北避免外溢，更要壓制其參選2028氣勢。對此中廣前董事長趙少康今（19）日直呼民進黨「丟臉丟死了」，到現在這麼重要的台北市還想不出一個適當的人選，不是很好笑嗎？民進黨就是得勢太久，大家就覺得就不想去為黨去效命衝鋒，「你去管蔣萬安幹嘛？你想想你自己，趕快提出一個適當人吧」。趙少康說，綠營現在當務之急，趕快想想台北市長要提名什麼人，直呼民進黨「丟臉丟死了」，到現在這麼重要的台北市還想不出一個適當的人選，不是很好笑嗎？記得民進黨以前，無論是台北市，任何地方就算是沒當選也都很勇敢，這次拿3%的票，下次拿5%的票，下次可能就10%的票，再下下次可能就當選了。趙少康說，現在呢？大家都怕得要死不敢出來。這哪像以前的民進黨？認為就是得勢太久，得到權力太久，大家就覺得就不想去為黨去效命衝鋒，去當大官就好了，那麼多部長可以做，幹嘛去當炮灰？就沒有這種犧牲的勇氣了。趙少康也質疑，去管蔣萬安幹嘛？趕快提出一個適當人吧。至於蔣萬安，如果民進黨提不出適當的人，蔣萬安當然有行有餘力，就可以到處去輔選。如果提的人很厲害，蔣萬安留在台北，時間都不夠用了，哪有餘力去跑別的地方？趙少康說，所以民進黨與其擔心蔣萬安趴趴走，不如提一個好的人，提一個適當的人，提一個對得起台北市民的人，至少要比部長的能力好，比部長的聲望高吧？民進黨這麼多部會首長，有能力與聲望的有幾個？「擔心什麼蔣萬安？不是杞人憂天嗎？」