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▲「有趣的數學桌遊活動」學生透過桌遊闖關，從遊戲中體驗數學的趣味。（圖／高市府教育局提供）

為提升偏鄉學生數學學習興趣，高雄市美濃區龍山國小在學校圖書館舉行「有趣的數學桌遊活動」；由校長吳孟珠邀請鳳山高中數學教師林建伯率領團隊，陪伴38位學生透過桌遊闖關，從遊戲中體驗數學的趣味。長期投入數學教育推廣的林建伯老師此次特地帶領12位高中生志工及資深教師黃佩瑜，共同設計數學桌遊活動，透過關卡帶領學生在操作、思考與合作中，培養數感、策略、邏輯與幾何概念。林建伯表示，自己本身很喜歡玩桌遊，也希望帶著學生走入育幼院及偏鄉學校服務。高中生參與活動，不僅能學習如何教人，也能透過服務與不同對象互動，接觸外界、拓展視野。此次使用的桌遊，都是他親自體驗後再轉化設計成適合學生挑戰的學習關卡，並首次挑戰為國小一至六年級學生規劃活動內容，希望讓不同年齡層的孩子都能感受到數學其實可以很好玩。龍山國小校長吳孟珠說，數學能力是孩子未來學習的重要基礎，偏鄉學生更需要穩定且多元的學習支持。學校希望透過這類活動，翻轉學生對數學艱深、枯燥的印象，讓孩子在遊戲中建立信心與興趣，也為未來學習奠定更穩固的基礎。此外，學校未來將持續結合校內外資源，辦理多元且具啟發性的學習活動，陪伴孩子在探索中成長，逐步縮短城鄉教育落差。