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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平，今（19）日在客場面對洛磯隊雖然球隊輸球，但他仍將連續上壘紀錄推升至「50場」。而比起打擊端的穩定輸出，大谷本季在投手丘上的數據更是有過之而無不及。數據顯示，大谷目前的標準化防禦率（ERA+）高達795，意味著他的投球表現比聯盟平均水準優異了695%。美國知名播客節目《The Big Leagues Daily》主持人丹·克拉克（Dan Clark）日前在社群平台X發文指出：「本季大聯盟已經出現了一些驚人的統計數據，但這個數字可能是其中最令人震驚的。」克拉克引用了反映投手統治力的關鍵指標「ERA+」（將球場環境與對手因素校正後的標準化防禦率）。在該項指標中，聯盟平均值設定為100，而大谷翔平目前的數值竟然是驚人的「795」。換句話說，大谷在投手丘上的貢獻度，整整高出一般聯盟平均投手將近7倍之多。大谷翔平本季目前在投手端的數據堪稱完美，3次先發皆達成優質先發（QS），戰績2勝0敗，防禦率（ERA）僅有0.50，每局被上壘率（WHIP）0.72，被打擊率更是低到只有.113。根據美國體育博彩網站「FanDuel」公布的最新賠率，大谷翔平在國家聯盟賽揚獎的競逐中，目前以「+2000」的賠率攀升至第6位。儘管本季他仍需分心於打擊，但在投手端的進化程度已讓專家與球迷瞠目結舌。