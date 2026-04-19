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中華職棒中信兄弟洋投黎克（Nick Nelson）昨（18）日對味全龍主投5.1失2分吞下敗投，其中在6局上領先1分時，被劉基鴻敲出逆轉2分砲，當時轉播鏡頭拍到黎克對捕手搖了4次頭，最後選擇投速球但挨轟。黎克今（19）日指出，前役投了不少變化球，因此想改投速球製造無效飛球；此外，黎克前役身上配戴PitchCom （電子暗號系統），但整場仍由捕手主導配球，黎克解釋配戴PitchCom 只是以備不時之需，他完全信任捕手的配球。黎克前役前5局未失分，不過6局下遭到劉基鴻敲逆轉2分砲，也因此承擔敗投，值得一提的是，劉基鴻開轟前，黎克對捕手高宇杰搖了4次頭，最後投出速球挨轟。他今日談到當時的配球想法，「昨天我前面沒投太多速球，但我其實有一顆還不錯的速球。」黎克指出，在牛棚中繼出賽時，速球表現很不錯，「所以昨晚我覺得在投了很多變化球之後，可以投一顆高角度速球，來取得出局數或製造不穩定的飛球。」前役黎克身上也有配戴PitchCom，但大多還是由捕手高宇杰發送訊號，黎克解釋，「我跟小高默契滿好的，一整場我都順從他，我們想法很一致。」黎克直言，身上配戴PitchCom有2個原因，其一是因為時間緊迫，「現在有投球計時器，沒辦法讓我一直搖頭，有時候時間快到，我可以趕快告訴補手想投什麼球。壘上無人時不能退開投手板，這就預防時間不夠。」而帶配PitchCom的第2個原因，黎克說，有些球路他很少用，但偶爾可以拿出來嘗試，「像是蝴蝶球，可能捕手會沒想到，我就可以按按鈕溝通。」黎克直言，自己百分之百信任捕手與自己的比賽計畫。