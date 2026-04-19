我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約時報廣場驚見台灣辦桌 隋棠、藍正龍端菜被拍

▲《請世界吃桌》創下台灣實境節目首度在時報廣場擺桌拍攝的紀錄，台味場景直接在紐約街頭吸引大量當地民眾駐足圍觀。（圖／三立提供）

《請世界吃桌》籌備兩年 美國辦桌光備料就卡關

跨國實境節目《請世界吃桌》以台灣最具代表性的「辦桌文化」為核心，隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千及台灣頂尖總鋪師團隊近日前往紐約時報廣場辦桌。藍正龍全程扛鍋具、搬食材，街頭遇粉絲要求合照也來者不拒，使命必達的超MAN精神成為團隊定心丸，此外101董事長賈永婕也特別派出美麗女兒情義相挺擔任辦桌日接待。《請世界吃桌》創下台灣實境節目首度在時報廣場擺桌拍攝的紀錄，台味場景直接在紐約街頭吸引大量當地民眾駐足圍觀。藍正龍扛鍋具、搬食材，街頭遇粉絲要求合照也來者不拒；隋棠則在後廚細心挑揀鍋邊素食材、處理肉末、負責擺盤。然而節目表面風光，背後卻是一場近乎「不可能任務」，這趟紐約挑戰堪稱地獄級，製作單位足足籌備兩年，從前置備料、設備限制到現場執行，每一關都在考驗團隊的極限。值得一提的是，光是備料就先卡關，由於借用餐廳廚房作業，必須完全配合對方營業時間，前置準備大幅被壓縮，更棘手的是現場不能使用柴油發動機，只能靠5顆大電池撐完整場辦桌，等於邊煮邊算電、邊做邊跟時間賽跑，壓力爆表。當地華人在 Threads 上發布現場畫面後，短時間內狂衝破5萬人按讚、近萬人轉發。網友留言一面倒狂讚：「真的太酷了！世界文化交流」、「越在地，越國際」、「原本以為是明星臉，越看越不對，原來是本人！」、「把台灣辦桌搬進時報廣場超猛」、「全世界不知道時報廣場在哪裡的人沒幾個，用這種方式宣傳台灣傳統文化真的超屌！」節目不只用辦桌征服味蕾，更以最接地氣的方式做足國民外交，讓世界看見台灣文化的熱鬧、豪氣與人情味。