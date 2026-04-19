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▲怪奇比莉在舞台上腿軟走不動，直接跪在地上。（圖／coachella YT）

▲怪奇比莉（右）最後被偶像小賈斯汀（左）攙扶上台。（圖／coachella YT）

美國最大音樂盛事科切拉（Coachella）第二週活動如火如荼進行中，小賈斯汀（Justin Bieber）今（19）日演唱歌曲〈One less lonely girl〉時，邀請了自己的大粉絲怪奇比莉（Billie Eilish）上台合唱，演唱過程中小賈斯汀單手環抱著她，而怪奇比莉全程露出追星成功的害羞表情，整個人癱軟在台上沒力氣走路。小賈斯汀今日演唱歌曲〈One less lonely girl〉時，邀請了怪奇比莉一起上台合唱，她先是在台下露出不可置信的表情，接著連滾帶爬地走到台上，想到可以跟小賈斯汀一起合唱，她更是一度癱軟跪在舞台上對偶像磕頭，最後才被偶像從背後攙扶起來。演唱歌曲途中，小賈斯汀摟著怪奇比莉一邊深情唱著歌，而她則多次害羞低頭，完全不敢看小賈斯汀，甚至歌曲演唱到最後時，她直接從椅子上跌坐到地上，跟小賈斯汀相擁致謝後，怪奇比莉則是頭也不回的逃下舞台，追星成功的害羞全過程被全世界網友看得一清二楚。事實上，怪奇比莉多年來一直是小賈斯汀的超忠實粉絲，甚至過去受訪時，可以看見她的房間裡全是小賈斯汀的海報，因為比莉和小賈斯汀一樣小小年紀就在演藝圈獲得許多知名度，因此對小賈斯汀來說，為了防止她和自己一樣有過黑暗、受到騷擾的時期，因此他多次在受訪時表示自己要好好地保護怪奇比莉，為她做一個好榜樣，頂峰相見的兩人同框，看哭了許多粉絲。