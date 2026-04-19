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▲索托（Juan Soto）生涯上壘率4成17，同時有5成31長打率，成為現代數據棒球統計中，最出色的打者之一。（圖／美聯社／達志影像）

中信兄弟開季戰績不佳，但打擊端在主砲許基宏因傷缺陣下，仍保持在聯盟平均以上，實際上，2024年總教練平野惠一受訪時就曾預言，「黃韋盛就是未來的核心主力」，如今黃韋盛也用手中的球棒，兌現主帥期待。黃韋盛歷經2019年落選、2020年中職選秀第6輪加入黃衫軍，選秀輪次不高與其年紀有關，但入隊後2年就在一軍合計獲得84場出賽，原本2024年被認為有望一軍開季，還被總教練平野惠一點名是「未來核心主力」，卻在官辦熱身賽時撲壘，造成右肩旋轉肌撕裂，整季都未在一軍出賽。黃韋盛去年終於如願開季一軍，開幕戰就扛起開路先鋒，整季出賽96場，繳出打擊率2成74、3轟與30分打點成績，OPS+99接近聯盟平均水準。今年中信兄弟開季因投手表現不穩定，戰績陷入低迷，但打擊端仍繳出聯盟平均水準，黃韋盛成為前段棒次支柱。至今出賽13場，打擊率3成67、1轟與3分打點，上壘率4成66、長打率5成10，OPS+飆升至195，全聯盟僅次於富邦悍將范國宸與張育成。攤開《野球革命》各項打擊進階數據，黃韋盛幾乎都名列全聯盟最前列，從好球帶九宮格，就能看出黃韋盛本季的蛻變，除「核心區」揮棒比例79.6%高於平均之外，可能是壞球的「邊線區」、明顯壞球的「追打區」與「無效區」，揮棒比例全都低於平均，讓他的Whiff%（揮空率）、被三振率都有顯著下降。開季至今的黃韋盛，就是一位具備長打火力輸出的全方位打者，固定住好球帶積極揮棒、但若投手多用變化球、或是刻意投得閃躲，他也能耐心等待、為球隊提供上壘，整體打擊型態，類似於紐約大都會、目前全世界身價最高的超級巨星索托。雖然黃韋盛現在的BABIP（場內球安打率）4成15，明顯高於打擊率，未來打擊成績應會迎來下修，但若能維持出色的選球功夫，整季仍可以期待打出OPS+130左右的頂尖火力。平野惠一2年前獨具慧眼的期待，以及過去1年來訪談中愛之深、責之切的批評，黃韋盛今年成績確實已經證明，他就是那塊值得雕琢的璞玉。綽號別稱：維尼出生日期：1999年2月19日（27歲）身高體重：183公分、96公斤投打習慣：右投右打守備位置：三壘手出生地點：台灣台中市最高學歷：遠東科技大學職棒選秀：2020年中華職棒季中選秀會中信兄弟隊第6輪簽約金額：70萬元新台幣（另有120萬元激勵獎金）職棒月薪：18萬元新台幣（2026年）本季成績：出賽13場、1轟、3分打點、打擊三圍.367／.466／.510，OPS+195