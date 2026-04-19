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丹佛金塊隊今（19）日在季後賽首輪第一戰以116：105擊退明尼蘇達灰狼隊，報了去年搶七大戰出局的一箭之仇。金塊核心約基奇（Nikola Jokic）不僅再度繳出大三元數據，更被美媒指出他正完成一項NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史前所未有的壯舉。賽後約基奇在受訪時展現衛冕軍的沉穩，強調球隊已變得更加成熟，並完美應對了灰狼隊的高強度對抗。根據美媒《ClutchPoints》報導，約基奇本季創造一項連「大三元製造機」羅伯森（Oscar Robertson）或詹姆斯（LeBron James）都未曾達成的紀錄。約基奇本季不僅場均貢獻大三元，更成為NBA歷史上首位在同一賽季同時領銜「籃板榜」與「助攻榜」的球員，他場均得到27.7分（聯盟第8）、12.9個籃板（聯盟第1）、10.7次助攻（聯盟第1）約基奇今日繳出25分、13籃板、11助攻，這是他職業生涯95場季後賽中的第22次大三元。他與搭檔穆雷（Jamal Murray）第8次在季後賽同場砍下「25+5+5」，追平了喬丹（Michael Jordan）與去年金塊在搶七大戰不敵灰狼，當時約基奇曾形容灰狼是「為了擊敗金塊而組建」。今日奪下首勝後，被問到這兩支球隊的成長時，約基奇有不同的看法。「我不認為這還是原來那兩支球隊在對壘。」約基奇冷靜表示：「大家都變得更有經驗了。球員的變動會改變輪換甚至是球隊的勢頭。雖然這始終是一場有趣的對決，但這是一場精彩的籃球博弈，我們都有不同的應對策略。」對於球隊今日的表現，約基奇特別讚賞了防守悍將布勞恩（Christian Braun）的貢獻。他形容布勞恩的角色非常「完美」，全場貼身領防讓對手感到頭疼。此外，約基奇也對穆雷16罰全中的穩定性表示信心，並稱戈登（Aaron Gordon）上半場陷入犯規麻煩反而是好事，讓他積累能量在下半場爆發。面對灰狼在第四節一度將分差追至僅剩2分，約基奇展現了領袖的從容：「籃球就是一場得分高潮的遊戲。關鍵在於你如何管理這些起伏——是急著投出糟糕的選擇，還是耐心地創造出空位機會並將其命中。」約基奇最後感謝了丹佛主場球迷提供的能量，並反思了上半場失誤較多的問題。他表示，在季後賽中，他和穆雷手握大量球權，難免會遇到對手的拉拽與推擠，但下半場他們成功控制了失誤，沒再白送快攻機會給危險的灰狼隊。