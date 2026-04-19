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今日北海道火腿鬥士在主場迎戰埼玉西武獅，比賽前段雙方各有拉鋸，西武靠著三局渡部聖彌的三分砲取得領先優勢，到七局時雙方戰成5：3，然而八上火腿遇到大亂流，守備方面單局出現三次失誤，後又在滿壘時遭到源田壯亮狙擊，敲出一發滿貫砲，最終西武靠著強大的打線，以15：3帶走勝利。西武獅今日展現驚人火力，全場狂掃18支安打。西武在3局上先由渡部聖弥擊出3分打點全壘打奠定優勢，儘管火腿在比賽中段試圖追分，包括萬波中正本季第8轟，一度將比分追至3：5，但8局上西武單局灌進8分的大局徹底帶走勝利，其中隊長源田壯亮更敲出震撼全場的滿貫全壘打。西武投手群今日也展現壓制力，先發投手平良海馬繳出六局失兩分的好表現，後續牛棚接手後也順利守住領先優勢。在此戰前火腿隊守備失誤次數已是全聯盟十二球隊最多，而今日更是發生單局3次失誤的表現。先是林安可因二壘手失誤上壘後，長谷川信哉發動強迫取分戰術再次造成火腿野手選擇出局失敗，隨後投手大川更出現離譜暴投，造成西武大局。火腿隊監督新庄剛志表示：「球員們可能現在會開始出現一些疲勞的狀況，未來會再試情況做調度，希望在下個系列賽取得更好的成績」