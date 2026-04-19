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台北市翡翠水庫長期以來支援台電發電，去年函文台電要求收「耗水補償費」，但台電認為收費太高惹議。對此，經濟部水利署今（19）日澄清，對於水權登記用途為水力發電者，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。並強調若翡翠水庫管理局有意向台電協商收取相關費用，應由雙方協議，勿錯誤援引引發誤解。翡翠水庫擬收取耗水費，台北市長蔣萬安日前表示，「耗水費的費率也是中央經濟部指定的標準，所以台電如果有意願來議價，水庫會願意來跟他們討論」。台北翡翠水庫管理局長林裕益16日表示，因台電不同意簽署「耗水補償費」合約，翡翠水庫將不再支援緊急調度供電，預計明年推動取得水力綠電憑證後，尋找潛力合作買家，以增加挹注市庫收益。對此，水利署今日指出，水力發電是利用水位高低落差所產生之能量轉換為電力，於發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求，並非屬於耗水行為。因此，對於水權登記用途為水力發電者，依《水利法》第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。水利署並說明，依《水利法》第84條之1規定，耗水費之徵收機關為中央主管機關經濟部，地方政府並非該法條之法定徵收機關，相關權責應予釐清。水利署強調，台北市翡翠水庫管理局如有意向台電公司協商收取相關費用，若屬「發電補償費」或「發電費率」性質，應由雙方依協議機制辦理，不宜援引《水利法》第84條之1作為相關依據，以免造成社會大眾誤解。另就水庫營運現況，水利署提到，翡翠水庫目前蓄水率為91.6%，已高於運用要點所訂上限水位，在此情況下配合發電，有助於整體能源調度。水利署表示，將持續秉持依法行政原則，妥善管理水資源，確保供水穩定與公共利益。