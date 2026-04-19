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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟洋投黎克（Nick Nelson）昨（18）日對味全龍主投5.1失2分吞下敗投，是他來台後表現最佳的一役。兄弟總教練平野惠一今（19）日指出，目前會讓黎克持續待在先發輪值；黎克受訪時表示，「我已經有幾年沒固定擔任先發了，這不是說我忘了怎麼先發，而是從後援投手的心態切換回先發心態，需要一點時間適應，現在感覺越來越上手了。」他直言，正在往正確方向邁進。黎克前役對龍隊前5局無失分，不過6局下遭到劉基鴻狙擊，被敲出逆轉戰局的2分砲，最終承擔敗投，總計黎克前役主投5.1局失2分，被敲出5安，投出2次三振、3次保送，已是他來台後最好的一場比賽。談到黎克前役的表線，兄弟總教練平野惠一給予肯定，「他昨天有差1球的悔恨感。」平野希望黎克能抱持著「投到6局」與「差1球」的悔恨感，繼續替下一場比賽做準備，這是否意味黎克會持續在先發輪值？平野給予正面答案，「目前是這樣的想法。」黎克表示，前役的感覺很不錯，「我覺得比前幾場投得更好，這絕對是一個往正確方向邁進的一步。」前2戰先發表現不理想，黎克在新莊客場賽前練習時，也被捕捉到與總教練平野惠一交換意見，「我們當時只是在檢討之前的比賽狀況，教練問我對比賽內容的看法，同時他也提供了一些他的觀點和建議。」短暫轉往牛棚2場比賽，黎克坦言有找回感覺，「我已經有幾年沒固定擔任先發了，這不是說我忘了怎麼先發，而是從後援投手的心態切換回先發心態，需要一點時間適應，現在感覺越來越上手了。」黎克直言，不光是那2場中繼，是每次出賽都有幫助，「我不確定那2場中繼是否有特別大的影響，但每一局、每一場比賽都是在更了解這個聯盟與打者，這都是一種學習。」黎克過去效力日本職棒阪神虎，與兄弟一樣都是非常有人氣、曝光度高的勁旅，黎克開季成績不盡理想，球隊的戰績也陷入掙扎，被問到是否感到壓力時，黎克正向看待，直言不覺得有額外的壓力，「其實是一種Privilege（特權）。我們當然想為了球迷、球隊贏球。球迷每晚都出來支持我們，感覺非常棒，我只想盡力把球投好，把好的表現呈現給球迷看。」談到台、日職棒的「黃衫軍」，黎克認為虎迷跟象迷的應援都很震撼，「兩邊都很很大聲，但方式不太一樣。台灣有很多 DJ、電音和加油歌；日本則是很多小喇叭、大鼓。」