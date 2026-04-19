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總統賴清德今（19）日赴高雄出席「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，提及這兩位老縣長為台灣民主打拼、不怕威權，這30年多年來，自己都是以兩位老縣長作為模範，也希望台灣的政治工作者不分黨派，都應該學習，台灣面臨中國的武力威脅，更要學習其勇氣，強調四個堅持，若有人說愛台灣但卻反對強化軍事力量，那這不是真正愛台灣的心；若有人說疼惜人民，卻放棄審查總預算，那愛台灣的心也是假的。賴清德致詞時表示，自己已經第5次有機會參加余登發、余陳月瑛老縣長紀念音樂會，在心目中這是一個非常有意義的活動，不單純是一場感動人心的音樂會，實際上也是一場社會運動。賴清德說，台灣從專制獨裁走到今日的民主自由，這是一個艱難的過程。在這個艱難的過程當中，有多少人犧牲生命、犧牲自由，才換來今日的成果，也提醒大家千萬不可以忘記這段歷史、這段過程。賴清德提及，大家所敬愛的余登發老縣長，在1979年被國民黨誣陷做匪諜，而且被抓去關，那個時候全台灣的黨外人士與台灣人民紛紛挺身而出，反對政治迫害。這也是「牆頭事件」的開始，這是戒嚴時代第一場的政治示威活動，也因為這場政治活動，橋頭不再只是一個地理上的地名，而是變成民主運動歷史上非常關鍵的一個地方。賴清德說，這兩位老縣長不僅是為台灣民主打拼、不怕威權，但實際上也是民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的典範。自己在新北出生長大，很早就聽過兩位老縣長的故事，其實這30幾年來，一直以兩位作為學習進步的模範，也很希望台灣的政治工作者不分黨派，都應該學習老縣長的典範，心中都應該有老縣長的影子，其愛人民、愛土地、愛台灣、愛民主，若不分黨派有這份心，社會就能夠安定。賴清德說，特別是目前台灣面臨中國威脅、面對武力威脅與內部的挑戰，更要學習這兩位老縣長的勇氣，台灣絕對不能走回頭路，這一代的人有責任要繼續守護過去民主運動人士辛辛苦苦打下來的基礎，並重申四個堅持。賴清德說，唯有強化國防力量，只有強化經濟韌性，與民主陣營站在一起，才有辦法確保台灣的和平。所以若是有人說愛台灣卻反對強化軍事的力量，那這不是真真正正愛台灣的心；如果有人說疼惜人民，卻放棄審查中央政府總預算，那愛台灣的心也是假的。最後賴清德表示，希望大家把尊重老縣長的愛放在心裡，大家團結在一起繼續向前走。