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為響應《聯合國兒童權利公約》小公視攜手高雄市家庭教育中心，於4月18日至19日舉辦的「我想這樣走」活動。其中，「創意伸展台」成為全場亮點，孩子們踏出的每一步，不僅是自我認同的展現，更是「表意權」最真實的實踐。在「我想這樣走」活動中，走上舞台的孩子們穿上自己挑選的服裝，自信展現多元樣貌；有的化身為充滿力量的英雄角色，有的化作可愛小仙女沿路灑花，或開著心愛的小車登場，創意十足。現場不設評分標準，讓每位孩子都能自在表達自我，體現尊重差異與多元價值。活動現場另一處充滿情感的角落，則是由家長親手書寫的「心願牆」。一張張卡片上，寫滿對孩子的祝福與期待，如「願你勇敢做自己」、「希望你健康快樂長大」、「不管發生什麼，我都會陪著你」。透過文字傳遞，讓孩子在閱讀的同時，感受來自家庭的支持與關懷。高雄市政府教育局家庭教育中心指出，本次活動吸引眾多家庭參與，並將兒童人權落實於親子日常互動中。兒童人權教育的核心，在於讓孩子於生活中實際感受到被尊重與支持，而家庭正是最重要的起點。中心長期推動家庭教育與親職教育，期盼透過此次合作，讓更多家長理解「陪伴」不只是時間的投入，更是關係的建立與價值的傳遞。除兒童走秀活動外，小公視也同步推出「灌溉時間樹—親子陪伴計畫」活動網站，鼓勵家長從日常生活中累積陪伴時數。透過每日任務設計，例如唸故事、一起遊戲、傾聽孩子分享心情等，讓陪伴轉化為具體行動，並累積成象徵成長的「時間樹」。當全台參與者共同累積達標時，象徵成果的「金蘋果」也隨之誕生，成為親子共同努力的見證。教育局家庭教育中心表示，守護兒童的權利不只在制度的建立，更是落實在每天的陪伴之中。先前與小公視已成功合作推出《莓吉幼兒園》幼兒情緒教育活動，即以協助孩子學習辨識與表達情緒為目標。未來將積極推動親職教育與親子關係發展，結合教育與社會資源，邀請更多家庭共同參與，成為支持兒童成長的重要力量。