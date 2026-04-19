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會奪冠的理由： 展現令人恐懼的鐵血軍風，憑藉聯盟第2的防守效率，將底特律再次變回客隊墳場。當家球星康寧漢（Cade Cunningham）具備關鍵時刻的英雄表現。





展現令人恐懼的鐵血軍風，憑藉聯盟第2的防守效率，將底特律再次變回客隊墳場。當家球星康寧漢（Cade Cunningham）具備關鍵時刻的英雄表現。 不會奪冠的理由： 投射能力貧乏，陣中杜倫（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）等非空間型球員讓對手能肆無忌憚包夾坎寧安。





會奪冠的理由： 擁有全聯盟稱羨的先發陣容，塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）這組最強雙核進攻統治力幾乎無解。





擁有全聯盟稱羨的先發陣容，塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）這組最強雙核進攻統治力幾乎無解。 不會奪冠的理由： 心理韌性不足且投籃選擇欠佳，若過度沉迷高難度跳投，恐重蹈去年「例行賽王者」崩盤的覆轍。





尼克命脈： 布倫森（Jalen Brunson）具備神級末節終結能力；但總教練布朗（Mike Brown）對唐斯（Karl-Anthony Towns）防守短板的偏執恐成絆腳石。





布倫森（Jalen Brunson）具備神級末節終結能力；但總教練布朗（Mike Brown）對唐斯（Karl-Anthony Towns）防守短板的偏執恐成絆腳石。 騎士變數： 哈登（James Harden）與米切爾（Donovan Mitchell）領銜「四巨頭」火力驚人；但防守穩定性僅排中游，禁區對抗力堪憂。





▲波士頓塞爾提克雙核塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）整裝待發，力拚洗刷去年例行賽王者崩盤的恥辱。（圖／美聯社／達志影像）

會奪冠的理由： 衛冕軍依然是那支令人絕望的防守神盾，防守效率與去年奪冠時如出一轍，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定性極高。





衛冕軍依然是那支令人絕望的防守神盾，防守效率與去年奪冠時如出一轍，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定性極高。 不會奪冠的理由： 副手支援存疑，威廉斯（Jalen Williams）能否找回節奏，以及霍姆葛倫（Chet Holmgren）在高對抗下的手感穩定度將是關鍵。





會奪冠的理由： 文班亞馬（Victor Wembanyama）完全體覺醒，例行賽曾強勢壓制雷霆，具備冠軍級別的攻守數據。





文班亞馬（Victor Wembanyama）完全體覺醒，例行賽曾強勢壓制雷霆，具備冠軍級別的攻守數據。 不會奪冠的理由： 極度缺乏經驗，前7大得分點中有6人從未踏足季後賽，年輕球員的心理起伏是總教練米屈強生（Mitch Johnson）最嚴峻課題。





金塊優勢： 約基奇（Nikola Jokic）一人即體系，能提升全隊檔次；但防守僅排第21位，且戈登（Aaron Gordon）腿筋傷勢是未爆彈。





約基奇（Nikola Jokic）一人即體系，能提升全隊檔次；但防守僅排第21位，且戈登（Aaron Gordon）腿筋傷勢是未爆彈。 火箭野性： 靠身材優勢主宰進攻籃板，能創造大量二次進攻機會；但在關鍵時刻缺乏正統控衛導航，第四節易陷入亂戰僵局。





▲聖安東尼奧馬刺怪物狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）迎來完全體覺醒，季後賽首秀即將震撼全聯盟。（圖／路透／達志影像）

隨著2026年NBA季後賽於今（19）日正式拉開序幕，全球球迷目光再次聚焦東西區8支具冠軍相的強權，這不僅是天賦與戰術的博弈，更是心理素質與傷病控管的終極考驗。在今年的爭冠版圖中，各隊都有著登頂的絕對優勢，卻也隱藏著足以崩盤的致命問題。今年季後賽會是雷霆王朝的延續，還是馬刺怪物的加冕？亦或是東區傳統豪門的復仇？在這場漫長的拉鋸戰中，唯有能掩蓋自身死穴的球隊，才能捧起象徵最高榮耀的歐布萊恩盃。