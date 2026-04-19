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阪神虎今日在甲子園球場再度展現強韌韌性，在比賽中段一度落後的情況下，靠著中心打線的發揮與佐藤輝明的關鍵全壘打，最終以7：5逆轉擊敗中日龍。阪神不僅完成系列賽三連戰橫掃，更寫下球團史上首度對戰中日開季6連勝的紀錄；反觀中日龍則苦吞敗仗，開季19場比賽僅拿到4勝，以追平球隊1980年創下的最差戰績。中日龍本場比賽開局展現強烈企圖心，首局靠著打線串聯先馳得點，3局捕手石伊雄太更揮出一記兩分打點全壘打，幫助球隊在比賽前半段取得5：3領先優勢。然而，中日先發投手高橋宏斗今日壓制力欠佳，主投5.1局被擊出6支安打責失6分，在5 局一出局滿壘時，接連被佐藤輝明與大山悠輔擊出追平分的犧牲打與安打，本季第四場登板仍與勝投無緣，更是吞下第三敗。比賽進入6局，中日換上齋藤接替陷入危機的高橋宏斗，卻在二出局三壘有人的情況下，被阪神近本光司敲出右外野適時安打奪回領先。8 局，中日投手根尾昂上場後，遭到佐藤輝明砲轟，這記直擊中外野計分板的陽春全壘打徹底重挫中日反撲氣勢，也讓中日龍寫下連續三場遭遇逆轉敗的苦澀紀錄。阪神虎打線今日全場緊咬對手，首局雖先失2分，但隨即由森下翔太與佐藤輝明的連續適時安打追平比分。7 局，佐藤輝明在1分領先的局面，擊出個人本季第 5 號全壘打。佐藤今日頻頻建功，與森下、近本組成的火熱打線，成為阪神能克服落後劣勢並守住勝利的關鍵核心。