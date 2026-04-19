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國民黨前立委許毓仁近日率領華府智庫訪團，拜會台灣政府部門及美國在台協會（AIT）處長谷立言，許毓仁直言，國防預算不能再等，並點名國民黨提出的預算版本實務上不可行，若不盡快達成共識，恐讓台灣在「川習會」前暴露戰略破口，甚至衝擊藍營與華府的夥伴關係。隨著5月中旬「川習會」即將登場，許毓仁認為中方極可能要求美方減低或延遲對台軍售，目前國防預算仍卡在立法院，若台灣中、美會面前展現明確立場，將釋放錯誤信號。他強調，國防安全不應是單一政黨議題，而是整體國家的責任，「如果台灣自己都不願投入資源，如何期待盟友支持？」國民黨提出「3800 億 + N」方案，許毓仁以過去在國防外交委員會的經驗分析，該版本在行政與立法程序上存在困難，「+N」邏輯會導致台灣在面對灰色地帶威脅時缺乏預前準備，淪為「美方賣什麼才買什麼」，造成戰備量能不足。現行版本將「無人機」排除在快速商購之外，這是不對稱作戰的核心。若一律回歸政府採購程序，在全球軍備需求大增的當下，「等到發價書出來，恐怕連排隊都排不到」。若通過模糊、缺乏執行路徑的方案，將引發美國國會對台灣自我防衛決心的疑慮，對國民黨與華府的長期關係將是打擊。商購是否會衍生弊案，許毓仁認為「監督工具很多」，可透過預算凍結、分階段撥付等方式防弊，而非因噎廢食直接排除，否則將重創台灣本土國防產業，藍營應在國安議題上站穩立場，向中間民意靠攏，「可以強力監督，但不要讓監督變成癱瘓」。他引用前美國總統羅斯福的名言，若連防衛的「棍子」都沒有，面對強大壓力時，難道真的只能選擇躺平嗎？