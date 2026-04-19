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近日宜蘭羅東驚傳一起駭人的「蠟化」案。一名 91 歲的張姓老婦疑似已過世多年，卻遭同住的 65 歲兒子長期隱匿死訊。而老婦的女兒多年來因無法聯繫母親，多次返家探視皆被弟弟以「母親正在熟睡」為由拒之門外，因察覺異樣報警求助，才揭發這起悲劇。檢警於 16 日晚間持搜索票破門而入，發現張婦陳屍於臥室床上，遺體受環境影響已呈「蠟化」狀態，顯見死亡多時。經戶政單位清查，老婦長達 4 年沒有任何就醫紀錄，情節極不尋常。鄰居感嘆，自 2019 年起就沒再見過張婦出門，期間曾聽聞屋內傳出爭吵聲，之後就再也沒有聽過聲音。諷刺的是，過去里長、社工及警方多次上門關懷，甚至致贈敬老禮金，卻都被張男以各種理由擋在門外，導致無法及時發現異狀。檢方表示，後續將透過解剖釐清確切死因，並深入調查張男是否涉及遺棄致死、殺人或詐領津貼等刑責，同時確認是否存在照顧不當或延誤就醫之情事，以還原整起案件真相。