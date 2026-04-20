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▲「新狼王」愛德華茲（Anthony Edwards）帶領明尼蘇達灰狼挑戰艱難籤表，首輪強碰金塊、後續恐連戰強權，晉級之路堪稱「地獄級」。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍聖安東尼奧馬刺崛起，年輕核心能否突破歷史定律，在季後賽寫下屬於新世代的傳奇備受關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jayson Tatum與Jaylen Brown聯手帶領波士頓塞爾提克穩居東區爭冠核心，面對底特律活塞鐵血防守體系的挑戰，東區戰局暗潮洶湧。（圖／美聯社／達志影像）

▲「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）率領奧克拉荷馬雷霆以聯盟最佳戰績挺進季後賽，握有西區「黃金通道」優勢，成為衛冕最大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26賽季NBA季後賽正式點燃戰火，東、西區爭冠版圖全面攤開。衛冕軍奧克拉荷馬雷霆挾聯盟最佳戰績強勢出擊，握有通往西區決賽的絕佳籤表優勢；反觀明尼蘇達灰狼則落入殘酷對戰路線，從首輪開始就面臨連續硬仗考驗。另一方面，詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，在傷兵陰影下被迫進入「單核生死戰」模式，也讓「詹皇時代是否走向終章」成為本季最大話題之一。西區的爭冠版圖呈現出極端化的走勢。俄克拉荷馬雷霆無疑是最後關頭的最大贏家，不僅穩坐第1種子，更成功避開了最強大的威脅。這條通往西區決賽的「黃金通道」，讓雷霆首輪只需面對勇士與太陽的勝方，次輪則強碰傷兵滿營的湖人或火箭。憑藉全聯盟最佳戰績與主場優勢，雷霆衛冕之路的前半段堪稱坦途。然而，明尼蘇達灰狼的處境則可用「慘絕人寰」來形容。這支強權不幸落入地獄關卡，首輪即需面對上屆冠軍金塊，即便過關，次輪很有可能硬碰下半季近乎無敵的馬刺，最終決賽極大機率再戰雷霆。灰狼想要連續三年殺進西區決賽，其難度已達史詩級。與此同時，全聯盟都在注視聖安東尼奧馬刺是否能挑戰歷史鐵律，雖然文班亞馬（Victor Wembanyama）率隊繳出全聯盟第2的戰績且攻守效率高居前三，但過往20年鮮少有缺乏經驗的球隊能在此刻登頂。文班亞馬能否複製1977年華頓（Bill Walton）的傳奇，成為季後賽最迷人的看點。在洛杉磯，湖人的情況在例行賽尾聲急轉直下。隨著唐西奇（Luka Dončić）腿筋受傷與里夫斯（Austin Reaves）缺陣，41歲的詹姆斯（LeBron James）再次面臨單核帶隊的困局。對於這位縱橫聯盟20餘載的傳奇而言，這或許是職涯最關鍵的轉折點。若湖人不幸在首輪出局，詹姆斯是否會啟動他那備受矚目的「引退巡迴賽」？目前看來他仍保有頂尖水準，但湖人重建的停滯與傷病打擊，可能將這位不老戰神推向效仿柯比（Kobe Bryant）巡迴告別的最終章。紐約尼克背負著51年無冠的沈重枷鎖，壓力已達臨界點。數據顯示，尼克對陣勝率5成以上球隊的表現竟是奪冠熱門中最差的，這讓主帥與球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的未來蒙上陰影。特別是亞特蘭大老鷹在明星賽後的強勢覺醒，其針對尼克防守弱點的精準打擊，極可能讓大蘋果在首輪就面臨爆冷出局的危機。此外，克里夫蘭騎士交易來36歲的哈登（James Harden）顯露孤注一擲的決心，若無法打進東部決賽，米切爾（Donovan Mitchell）的留隊意願恐將亮起紅燈。相較於尼克與騎士的急功近利，波士頓塞爾提克展現了沈穩的霸主風範。主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）在失去多位核心後，依然帶領綠衫軍衝上東區第2，布朗（Jaylen Brown）的MVP級表現搭配塔圖姆（Jayson Tatum）歸隊，這支深度驚人的球隊才是東區真正的領跑者。而東區一號種子底特律活塞雖被博彩公司看輕，但他們憑藉傳統的「底特律式」鐵血防禦與禁區主宰力，依然是任何對手都不願碰觸的防守神盾。關於附加賽球隊是否有冷門機會，各界報導給出了極為簡潔的回答：沒有。這是一場屬於1、2號種子的獵殺時刻。雷霆奪冠賠率位居第一，馬刺與塞爾提克則緊隨其後。在東西區強弱格局日益鮮明的2026賽季，詹姆斯是否會在今年夏天啟動引退計畫，將取決於湖人這場「終局之戰」的壯烈程度。當傳奇逐漸隱入黃昏，新生代怪物文班亞馬與衛冕軍雷霆的對抗，正正式宣告NBA新時代的全面降臨。