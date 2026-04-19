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國際貨幣基金（IMF）預測，韓國的人均實質國內生產毛額（GDP）在未來五年內，預計將落後台灣超過1萬美元。這一預測引發韓媒及韓國經濟學者擔憂，認為雙方差距拉大後將讓韓國難以追上。根據韓聯社與韓國時報媒體報導，韓國人均GDP去年在22年來首次失去對台灣的領先地位後，預計差距將逐年擴大，使得未來反超的可能性降低。韓國央行及其他金融當局官員週日表示，IMF在週三發布的《世界經濟展望》中估計，韓國今年的人均GDP為37,412美元，較去年的36,227美元增加3.3%。IMF預期，韓國將在2028年突破4萬美元門檻，達到40,695美元。IMF原先在2025年4月報告中預測此里程碑將於2029年達成，但在同年10月更新時將時間提前一年，並在最新報告中維持此觀點。相較之下，台灣被預計將更早突破該門檻。台灣人均GDP預計將成長6.6%，從去年的39,489美元提升至今年的42,103美元，使其可在韓國之前突破4萬美元。台灣也預計維持強勁的成長動能，人均GDP預估在2029年將突破5萬美元。韓國與台灣之間的差距預計將持續擴大，從2026年的4,691美元，增加至2027年的5,880美元、2028年的6,881美元、2029年的7,916美元，以及2030年的9,073美元。到2031年，台灣人均GDP預測為56,101美元，而韓國為46,019美元，差距將超過1萬美元，達到10,082美元。在全球排名方面，台灣預計將從第32名升至第30名，而韓國則預計從第40名滑落至第41名。台灣的快速成長主要由全球半導體超級景氣循環所推動。韓國國際金融中心（KCIF）的數據顯示，截至3月底，主要國際投資銀行預測台灣今年經濟成長率平均為7.1%，即使中東地緣政治緊張情勢仍在，成長前景依然強勁。相比之下，韓國的成長率預計僅在1%多的區間。KCIF研究員金美承與李致勳指出，台灣表現優於韓國，主要是受到強勁的人工智慧（AI）需求帶動，進一步鞏固其在晶圓代工領域的主導地位。半導體出口增加促進了設備投資並擴大產能，支撐整體成長。他們表示，這一差距短期內難以縮小。「台灣的優勢在於其完整整合的半導體生態系，使其能迅速回應激增的AI需求。相較之下，韓國在供應鏈多元化與擴展產業基礎方面仍面臨挑戰」；報告指出。他們也警告，韓國的出口結構正變得愈來愈失衡，超過60%的半導體出貨集中在記憶體，尤其是DRAM。野村證券經濟學家朴正宇強調，韓國必須擴大其半導體與AI生態系，才能維持成長動能。他表示：「應加強金融投資支持科技產業。透過專注於創投的專業金融中介機構擴大資金規模，將是有效引導資本流向的關鍵。」